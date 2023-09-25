Многодетного отца осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве

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Многодетный отец Дмитрий Мажурин получил наказание в виде лишения свободы за ложное сообщение о бомбе на празднике выпускников «Алые паруса». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
По данным следствия, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, 26 июня позвонил по номеру служб экстренного реагирования и заявил о готовящемся подрыве Троицкого моста в Санкт-Петербурге. Он заявлял, что это произойдёт во время прохода под мостом корабля.
Позднее Мажурин признал свою вину и компенсировал затраты МВД. Уточняется, что мужчина воспитывает троих детей, имеет хорошею работу и ранее по попадался полиции.
Однако от ответственности ему уйти не удалось. Суд выдвинул обвинение в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком в два года.
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Позднее Мажурин признал свою вину и компенсировал затраты МВД. Уточняется, что мужчина воспитывает троих детей, имеет хорошею работу и ранее по попадался полиции.
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Анастасия Чинкова