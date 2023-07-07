Многодетного отца, мобилизованного в Химках, вернули из зоны СВО

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Многодетного отца из города Химки вернули домой из зоны СВО после долгих стараний его семьи, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, отца троих детей призвали еще в апреле, а уже в середине месяца семья отнесла в военкомат все необходимые документы, подтверждающие его право на отсрочку.
За законную отсрочку для многодетного отца сразу выступили военная прокуратура и главный военком Подмосковья.
Как уточнили в СМИ, рассматривать такой пакет документов должны не больше пяти дней, однако, по какой-то причине, освобождать от службы мужчину не спешили. Благодаря усилиям военных ведомств, он все-таки получил положенную ему отсрочку.
К счастью, сейчас все это осталось позади, и многодетный отец, наконец-то, смог вернуться домой из зоны СВО.
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За законную отсрочку для многодетного отца сразу выступили военная прокуратура и главный военком Подмосковья.
К счастью, сейчас все это осталось позади, и многодетный отец, наконец-то, смог вернуться домой из зоны СВО.
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Евгения Парфентьева