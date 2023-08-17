Многодетного отца подозревают в истязании пяти малолетних детей

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Жителя города Лесозаводск в Приморском крае подозревают в истязании пяти малолетних детей, сообщает Следственный комитет РФ по региону.
По версии СК, 36-летний мужчина систематически избивал пятерых своих детей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».
При этом, по информации «РИА Новости», детям подозреваемого от пяти до девяти лет. Как сообщил источник СМИ, он «избивал и унижал» их.
Дополнительные обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинение директору частного детского сада Новосибирска, воспитатели которого били детей. Следствие отреагировало на видеоролик из интернета, на котором воспитатели пинают и бьют детей. Было возбуждено уголовное дело.
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Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».
Дополнительные обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинение директору частного детского сада Новосибирска, воспитатели которого били детей. Следствие отреагировало на видеоролик из интернета, на котором воспитатели пинают и бьют детей. Было возбуждено уголовное дело.
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Евгения Парфентьева