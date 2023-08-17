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Многодетного отца подозревают в истязании пяти малолетних детей

СК: В Приморье многодетного отца подозревают в истязании пяти малолетних детей
17 августа 2023, 14:20

Фото: iStock/Giuda90

Жителя города Лесозаводск в Приморском крае подозревают в истязании пяти малолетних детей, сообщает Следственный комитет РФ по региону.
По версии СК, 36-летний мужчина систематически избивал пятерых своих детей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».


При этом, по информации «РИА Новости», детям подозреваемого от пяти до девяти лет. Как сообщил источник СМИ, он «избивал и унижал» их.

Дополнительные обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинение директору частного детского сада Новосибирска, воспитатели которого били детей. Следствие отреагировало на видеоролик из интернета, на котором воспитатели пинают и бьют детей. Было возбуждено уголовное дело.

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#следственный комитет
#дети
#избиение
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«Валите всех, даже ребенка»: Таксист спланировал убийство начальника и всей его семье
СК: В Москве задержали таксиста за подготовку убийства семьи своего начальника
17 августа 2023, 14:37

Фото: iStock/FOTOKITA

В Москве задержали водителя за организацию убийства начальника и всей его семьи, сообщает Следственный комитет по региону.
«По данным следствия, в июле 2023 года у подозреваемого возник умысел на организацию совершения разбойного нападения с целью хищения денежных средств в особо крупном размере в отношении ранее знакомого, а также убийства последнего и членов его семьи», - прокомментировали ситуации представители СК.  

По информации KP.RU, задержанный когда-то работал у бизнесмена личным водителем. Ему выплачивали очень достойную зарплату, однако, позже, уволили с формулировкой «утрата доверия». Водитель же успел набрать долгов и кредитов, из-за чего затаил злобу на бывшего босса. Спланировав убийство, он решил ему отомстить.  

Договор с исполнителями был таков – они приходят в дом к бизнесмену, забирают у него наличку и иные ценности, а самому заказчику отдают четверть от награбленного. При этом, свидетелей он наказал не оставлять. «Валите всех, даже ребенка!», - сказал заказчик.  

На задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Организация приготовления убийства по найму» и «Организация совершения разбойного нападения с целью хищения средств в особо крупном размере».

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#москва
#убийство
#водитель
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Следователи возбудили уголовное дело после избиения ребёнка в Котельниках
17 августа 2023, 14:30

Фото: ГУ СКР РФ по МО

Уголовное дело возбуждено после избиения мужчиной подростка в подмосковных Котельниках. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
Дело будут расследовать по статье о хулиганстве. В ГСУ отметили, что из видеоролика и размещённых в соцсетях публикаций следует, что  житель города, находясь во дворе многоэтажного жилого дома, из хулиганских побуждений избил ребёнка.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что тренер по боксу из общества по духовному воспитанию молодёжи несколько раз нанес ребёнку удары руками, повалил на землю и стал пинать.  
 
Сейчас правоохранители устанавливают местонахождения мужчины, чтобы задержать его. Планируются допросы очевидцев и потерпевшей стороны. 

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#происшествия
#уголовное дело
#скр
#ребёнок
#избиение
#преступление
#подмосковье
#московская область
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В Богородском городском округе потушили торфяной пожар
17 августа 2023, 14:15

Фото: Комлесхоз МО

В Богородском городском округе Подмосковья потушили третий в этом сезоне торфяной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«При патрулировании земель лесного фонда в 1 км от деревни Аборино  лесничие обнаружили торфяной пожар на площади 0,01 га. В тушении принимали участие шесть человек и три единицы техники», – рассказал ТАСС зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводят в Комлесхозе. 
Он уточнил, что подземный торфяной пожар – это возгорание торфяного слоя заболоченных и болотных почв. Для него характерна низкая скорость продвижения. Особенность таких пожаров – скрытое горение торфа с накоплением большого количества тепла. Их очень трудно тушить.  

По словам Филимонова, крупные залежи торфа в Подмосковье располагаются на территории Егорьевского, Луховицкого, Орехово-Зуевского и Шатурского лесничеств. С начала пожароопасного сезона возникло 133 лесных пожара, в том числе три торфяных.

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#лес
#пожар
#природные пожары
#мчс
#георгий филимонов
#подмосковье
#московская область
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Машина с людьми упала с обрыва в реку в Дагестане, водитель утонул
SHOT: Автомобиль с людьми упал в реку в Дагестане, водитель погиб
17 августа 2023, 13:17

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Дагестане легковой автомобиль упал в горную реку. Его водитель утонул, а пассажиру удалось выбраться из машины, сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, водитель автомобиля увидел односельчанина и предложил подвезти его.

Проезжая по узкому участку дороги, машину начало заносить в сторону обрыва. В какой-то момент, заднее колесо автомобиля зависло над пропастью. Водитель авто пытался предпринять попытки для того, чтобы вернуть машину на дорогу, однако, автомобиль сорвался с обрыва и рухнул в реку. 

Местные жители смогли достать автомобиль из реки, однако, в ней обнаружили уже тело погибшего мужчины. Пассажир авто госпитализирован. 

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#дороги
#автомобиль
#пассажир
#водитель
#машина
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Суд оштрафовал Google за отказ от удаления фейков об СВО
17 августа 2023, 12:33

Фото: iStock/SpVVK

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев оштрафовал Google на три млн рублей за неудаление запрещённого фейкового контента из YouTube. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что компания отказалась удалять фейковые видеоролики о специальной военной операции, в частности о событиях в Херсонской области и об украинских детях.

Кроме того, на YouTube размещены ролики для несовершеннолетних о том, как можно незаконно пробраться на охраняемые объекты. Такого рода материалы представляют опасность для жизни и здоровья подростков.

Ранее суд уже выдвигал обвинения Google на четыре млн рублей за неуплату антимонопольного штрафа.

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#суд
#youtube
#google
#штраф
#сво
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ФСБ: В Псковской области задержали шпиона, работающего на СБУ
17 августа 2023, 12:12

Фото: iStock/blinow61

В Псковской области сотрудники УФСБ пресекли попытку совершения шпионажа в отношении России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Житель Днепропетровска планировал собирать информацию о работе российских пограничников и гражданах Украины, работающих на российские правоохранительные органы. Затем он должен был направить полученные данные украинским спецслужбам. Однако сотрудники УФСБ оперативно пресекли его действия.

При допросе мужчина сознался, что работает в агентурном аппарате СБУ. Он прибыл в Россию по заказу украинских спецслужб, но выполнить его не успел.  

Мужчине было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьёй о шпионаже. В связи с этим, ему запрещён въезд на территорию России на ближайшие 20 лет, до 2053 года.

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#фсб
#данные
#сбу
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МЧС: В Волгограде ликвидировали пожар на заводе «Красный Октябрь»
17 августа 2023, 11:59

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар, вспыхнувший на территории завода «Красный Октябрь» в Волгограде ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Причиной пожара стало возгорание масляного трансформатора объёмом 15 тонн. Для устранения возгорания пожарные использовали пену, уточнил начальник ГУ МЧС по региону Николай Любавин.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован, однако установление причин происшествия продолжается. Пострадавших и погибших нет.

Ранее сообщалось, что в Краснооктябрьском районе Волгограда вспыхнул пожар на заводе «Красный Октябрь». Причиной происшествия стало возгорание трансформаторного масла, которое разлилось на 50 кв. м.

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#пожар
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#пожарные
#происшествие
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ФСБ: В Крыму задержали подозреваемого в призывах к экстремизму
17 августа 2023, 11:25

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

В Крыму спецслужбами был задержан житель Керчи по подозрению в призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Уточняется, что задержанный призывал к осуществлению насильственных действий в отношении россиян, участвующих в СВО.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В настоящее время ему выписана подписка о невыезде.

Сотрудники УФСБ провели обыск в квартире задержанного, где обнаружили средства связи и компьютерную технику, с помощью которых он рассылал призывы к экстремизму.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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#экстремизм
#фсб
#крым
#уголовное дело
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В Екатеринбурге возник пожар на строящейся ледовой арене УГМК
17 августа 2023, 11:17

Фото: istockphoto/Diy1

В центре Екатеринбурга днем 17 августа возник пожар на ледовой арене, которую строят на месте снесенной телебашни. Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны города в 12:43 по местному времени.
Прибывшие на место происшествия бойцы пожарно-спасательных подразделений увидели, что со стороны кровли недостроенного здания ледовой арены идет черный дым. До прибытия огнеборцев с территории объекта самостоятельно эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших от огня или дыма пока не поступало.

В настоящее время пожарные обследуют здание с целью определения места очага возгорания. Дым все еще кружит над строительной площадкой и самим спортивным объектом. На месте работают несколько единиц специальной техники и пожарные расчеты.

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#пожарные
#человек
#здание
#происшествия
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