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МО Британии по ошибке отправляло секретную информацию союзнику России

Times: Великобритания высылала Мали доклады о разработке гиперзвукового оружия
28 июля 2023, 09:34

Фото: iStock/BrianAJackson

Минобороны Великобритании по ошибке отправляло доклады о разработке гиперзвукового оружия на домены Мали, пишет газета The Times.
Москва и Бамако в последнее время заметно укрепили партнерские отношения, в том числе в сферах экономики, безопасности и противодействия терроризму. 7 февраля 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров посещал Мали для встречи со своим коллегой Абдулайе Диопом.

Как пишет The Times, британцы отправляли секретные данные на домен «.ml», который является страновым идентификатором Мали, вместо «.mil» с помощью которого переписываются оборонные структуры США.


По заявлениям представителей ведомства, большая часть по ошибке отправленных писем содержала информацию об отпусках сотрудников Минобороны и МИД Британии, однако, были и те, в которых на Мали высылались доклады о работе над гиперзвуковым оружием.

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#данные
#минобороны
#великобритания
#оружие
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Пенсионерка прятала в дачном огороде тайник с боеприпасами
В Воронеже на даче у пенсионерки обнаружили схрон с боеприпасами
28 июля 2023, 09:47

Фото: iStock/Diy13

На воронежской даче рабочие обнаружили огромный схрон с боеприпасами, сообщает Telegram-канал SHOT.
На участке у 57-летней женщины проходила стройка. Рабочие заметили в земле подозрительные предметы, похожие на гранаты, и вызвали полицию.  

Прибывшие на место происшествия правоохранители выкопали из огорода пенсионерки десять гранат (РГД-5, Ф-1, РГН и РГО), десять тротиловых шашек и два брикета, предварительно, с взрывчатым веществом внутри. Оружейный запас отправили на экспертизу, которая установила, что все предметы являются взрывоопасными.  

Теперь следователи пытаются разобраться, зачем пенсионерка закопала в своем огороде тайник с опасным оружием.  

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств». Женщине грозит до 11 лет лишения свободы.

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МО Британии по ошибке отправляло секретную информацию союзнику России

Спасатели обнаружили тело туристки, пропавшей 6 июля при сплаве по реке Снежная в Бурятии

СК: На Алтае мужчина надругался над двумя дочерями своей сожительницы
#пенсионерка
#следователи
#рабочие
#мужчина
#стройка
#оружие
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Спасатели обнаружили тело туристки, пропавшей при сплаве в Бурятии
Спасатели обнаружили тело туристки, пропавшей 6 июля при сплаве по реке Снежная в Бурятии
28 июля 2023, 09:05

Фото: iStock/Aleksey Romadov

Последнего члена туристической группы, которая перевернулась при сплаве по реке Снежная 6 июля, нашли спасатели МЧС, сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области.
Напомним, 6 июля на реке Снежная перевернулись четыре катамарана, на которых сплавлялась туристическая группа в составе восьми человек. Три человека выбрались из воды самостоятельно, пятерых позже нашли живыми спасатели.  

Тело последней, восьмой туристки, удалось обнаружить лишь 22 дня спустя.  

«В течение двух дней спасатели на катамаранах сплавлялись и вели поиск. Сегодня утром на реке Снежной в районе горы Шапка Мономаха нашли утонувшую туристку. Поисковые работы завершены», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.

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#спасатели
#бурятия
#мчс
#туристы
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Россиянин изнасиловал двух малолетних дочерей своей сожительницы
СК: На Алтае мужчина надругался над двумя дочерями своей сожительницы
28 июля 2023, 08:42

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Житель Родинского района Алтайского края надругался над двумя малолетними дочерями своей сожительницами, сообщает Следственный комитет РФ.
По информации следствия, россиянин проживал вместе со своей сожительницей и тремя ее детьми. В декабре 2022 года, когда матери не было дома, он запугал двух девочек 5 и 8 лет, и совершил над ними действия сексуального характера.  

Позже, их дом навестили полицейские с профилактической беседой. Дети не побоялись и рассказали правоохранителям о том, что с ними сделал преступник. Мужчину задержали.  

В ведомстве отметили, что достаточная доказательная база по этому делу уже собрана. Сейчас подозреваемый ожидает суда.  

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В Сингапуре казнили наркоторговку
Власти Сингапура казнили женщину впервые за почти 20 лет
28 июля 2023, 08:29

Фото: iStock/Tashka

В Сингапуре женщину казнили за торговлю наркотиками, сообщает Центральное бюро по борьбе с наркотиками Сингапура.
Женщину приговорили к смертной казни в 2018 году за продажу 30 граммов героина. Ее прошения о помиловании были отклонены как апелляционным судом, так и президентом страны.  

Приговор был приведен в исполнение 28 июля 2023 года.  

Правозащитники активно поддерживали осужденную и призывали не применять к ней высшую меру наказания. В последний раз в Сингапуре женщину казнили в 2004 году, также за торговлю наркотиками.

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#приговор
#наркотики
#смертная казнь
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Осужденный бывший глава Курганского УФНС ранен в зоне СВО
Судимый за коррупцию бывший глава УФНС Кургана Рыжук ранен в зоне СВО
28 июля 2023, 07:33

Фото: iStock/Prostock-Studio

Бывший глава Курганской налоговой службы Владимир Рыжук, осужденный за коррупцию, получил ранение в зоне СВО, пишет URA.RU.
«Судимый за коррупцию бывший глава курганской налоговой Владимир Рыжук получил ранение на СВО, куда он отправился из колонии», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.  

В 2019 глава Рыжук был приговорен к 8,5 годам лишения свободы за растрату вверенного ему имущества и получение взятки в особо крупном размере. Позже, он предпочел пойти служить в зоне боевых действий, заключив контракт с ЧВК «Вагнер».  

По информации издания, Рыжука успешно вылечили, однако, где он находится сейчас – остается неизвестным.  

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Mash: Иркутянин расстрелял 17-летнего сына из травмата
28 июля 2023, 07:12

Фото: iStock/blinow61

Иркутянин расстрелял 17-летнего сына из травмата после того, как подросток замахнулся на него кочергой. Об этом пишет Телеграм-канал Babr Mash.
В публикации говорится, что молодой человек схватился за кочергу во время ссоры с 55-летним отцом. Мужчина в ответ достал травматическую «Вендетту» и несколько раз выстрелил в сына.

Иркутянин сам обратился в больницу с травмой кисти. В настоящее время мужчину задержали, а оружие изъяли. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ТАСС: Замглавы ГУ ФСИН Приморья Бондаренко арестован по делу о мошенничестве
28 июля 2023, 06:55

Фото: iStock/Rafa_Jodar

В Приморском крае на два месяца арестован за превышение служебных полномочий и мошенничество замначальника ГУ ФСИН по региону Владислав Бондаренко, а также его подельники — предприниматели Версткины. Об этом 28 июля сообщает ТАСС.
Бондаренко обвиняют в превышении полномочий и пособничестве в мошенничестве (ч.5 ст. 33 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, занимая в период с июля 2018-го по апрель 2019 года пост замначальника одной из краевых исправительных колоний, мужчина «при помощи намеренно завышенных коммерческих предложений заключил договора с подконтрольными ему коммерческими фирмами».

В результате действий как его самого, так и его сообщников, предпринимателей Версткиных, которые также обвиняются в мошенничестве по ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, было заключено 2 контракта на поставку в колонию большой партии стеклянных банок на нужды исправительного учреждения, стоимость которых превышала рыночную в общей сложности  на миллион рублей.

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#фсин
#арест
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Силы Минобороны предотвратили атаку беспилотника на Москву
Собянин: Ночью вражеский беспилотник попытался атаковать Москву
28 июля 2023, 06:53

Фото: iStock/Naypong

Ночью на 28 июля вражеский беспилотник попытался атаковать российскую столицу, но был сбит силами Минобороны, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин с своем Telegram-канале.
«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет», - прокомментировал ситуацию Собянин.   

Напомним, последний раз БПЛА атаковали Москву утром понедельника 24 июля. Нападение дронов было подавлено силами РЭБ. Один из потерпевших крушение беспилотников упал недалеко от здания Минобороны на Комсомольском проспекте, а второй врезался в офисное здание на улице Лихачева. К счастью, тогда столица также не получила серьезных повреждений, никто из жителей Москвы не пострадал.

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#москва
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В Самарской области злоумышленник похитил и избил девятилетнюю девочку
СК РФ: В Самарской области злоумышленник похитил и избил девятилетнюю девочку
28 июля 2023, 06:12

Фото: iStock/Giuda90

В Самарской области расследуется дело о похищении и избиении девятилетнего ребенка. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Уточняется, что инцидент произошел в селе Выселки, в садовом товариществе «Комсомольск-2». По версии следствия, злоумышленник обманул девочку, чтобы завести к себе домой и запереть. На протяжении всего времени нахождения у преступника ребенок подвергался избиениям.

«В настоящее время ребенку оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности», — цитирует издание сообщение региональной прокуратуры. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование контролирует прокуратура Ставропольского района.

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#ребёнок
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