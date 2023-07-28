МО Британии по ошибке отправляло секретную информацию союзнику России

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Минобороны Великобритании по ошибке отправляло доклады о разработке гиперзвукового оружия на домены Мали, пишет газета The Times.
Москва и Бамако в последнее время заметно укрепили партнерские отношения, в том числе в сферах экономики, безопасности и противодействия терроризму. 7 февраля 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров посещал Мали для встречи со своим коллегой Абдулайе Диопом.
Как пишет The Times, британцы отправляли секретные данные на домен «.ml», который является страновым идентификатором Мали, вместо «.mil» с помощью которого переписываются оборонные структуры США.
По заявлениям представителей ведомства, большая часть по ошибке отправленных писем содержала информацию об отпусках сотрудников Минобороны и МИД Британии, однако, были и те, в которых на Мали высылались доклады о работе над гиперзвуковым оружием.
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Как пишет The Times, британцы отправляли секретные данные на домен «.ml», который является страновым идентификатором Мали, вместо «.mil» с помощью которого переписываются оборонные структуры США.
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Евгения Парфентьева