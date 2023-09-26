МО РФ: Ещё два украинских беспилотника сбиты над Курской областью

«С 22 по 24 сентября информация о большей части пожаров в Виноградовском, Дмитровском, Подольском лесничествах и лесничестве „Русский лес“ поступила от местного населения, часть пожаров (Истринском, Луховицком и Шатурском лесничествах была зафиксирована с помощью системы видеомониторинга Комитета лесного хозяйства Московской области. Самые крупные возгорания были обнаружены сотрудниками лесной охраны в ходе наземного патрулирования на территории Звенигородского лесничества (1,9 га) в километре от деревни Новый городок Одинцовского городского округа и летчиком-наблюдателем в 4 километрах от деревни Новониколаевка Орехово-Зуевского городского округа на территории Орехово-Зуевского лесничества», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Для оперативного тушения пожаров было задействовано 103 сотрудника пожарных служб и 49 единиц спецтехники.

Оперативное тушение пожаров устранило угрозу ближайшим населённым пунктам.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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