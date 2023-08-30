МО РФ: Ночью 30 августа над Калужской областью сбит украинский БПЛА

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Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Калужской области, заявили в Минобороны России.
«30 августа около 02:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области», — сообщили в военном ведомстве.Этой ночью Украина предприняла массовые атаки российских регионов с помощью БПЛА. Ранее в МО РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили три украинских БПЛА над территорией Брянской области, еще один уничтожили над территорией Орловской области.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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