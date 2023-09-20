МО России: автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Карабахе

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На место происшествия прибыли следственные органы азербайджанской стороны. В ведомстве сообщили, что обстрел был произведен из стрелкового оружия.
Прежде сообщалось, что российские миротворцы, которые находились в регионе, эвакуировали людей из опасных районов, которые находятся под обстрелом. В 13:00 между конфликтующими сторонами огонь был прекращён.
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