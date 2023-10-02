МО: В Степанакерте обстреляли российско-азербайджанский патруль

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В городе Степанакерт Нагорного Карабаха неизвестные обстреляли российско-азербайджанский патруль, об этом сообщили в Минобороны России.
«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерт (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Местные правоохранители и миротворческий контингент проводят проверку по факту произошедшего.
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Евгения Парфентьева