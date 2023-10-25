Мобилизованный москвич приехал в отпуск со службы и сбежал в Ереван

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Мобилизованный житель Москвы приехал в отпуск домой, а затем пропал, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 24-летний мужчина был мобилизован в конце сентября 2022 года. В конце сентября 2023 военного отпустили в двухнедельный отпуск.
Он вернулся домой, а 13 октября бесследно исчез. Пазл быстро сложился у отца беглеца. Дома он обнаружил оставленный военный билет, а вот загранпаспорта сына он нигде не нашел. Мужчина также отметил, что перед побегом сын взял 300 тысяч наличными, заявив, что поедет погостить к друзьям.
Позже выяснилось, что военный доехал поездом до Минска, а оттуда улетел в Ереван.
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Он вернулся домой, а 13 октября бесследно исчез. Пазл быстро сложился у отца беглеца. Дома он обнаружил оставленный военный билет, а вот загранпаспорта сына он нигде не нашел. Мужчина также отметил, что перед побегом сын взял 300 тысяч наличными, заявив, что поедет погостить к друзьям.
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Евгения Парфентьева