Мобилизованного осудили на девять лет за троекратное дезертирство

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По информации источника, гражданин отправился служить в рамках частичной мобилизации еще в сентябре прошлого года, однако уже 19 ноября, не получив разрешения, покинул место службы.
В итоге, его обнаружили в квартире, а затем направили в часть, которую он 16 февраля вновь покинул. В результате, он был задержан, а по факту случившегося возбудили уголовное дело. Сам мужчина вину признал, однако, говоря о причинах поступков, заявил, что это связано с семейными обстоятельствами.
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