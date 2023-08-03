Мобильная лаборатория контролирует качество воздуха на месте пожара под Воскресенском

Фото: Минэкологии МО
Передвижная эколаборатория оперативно выехала в Воскресенский городской округ на место пожара здании на территории бывшего завода «Красный строитель». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.
«Специалисты Мособлэкомониторинга оценят качество атмосферного воздуха вблизи источника возгорания. Площадь горения составила 400 кв м. Сейчас пожар локализован, никто из жителей и работников предприятия не пострадал», – заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.По его словам, к возгоранию могло привести нарушение правил противопожарной безопасности при работе на кислородно-аккумуляторном складе. Окончательную оценку ЧП дадут правоохранительные органы.
Фирсов добавил, что метеоусловия в Подмосковье не способствуют быстрому рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере. В Минэкологии рекомендуют жителям при возгорании вблизи места их жительства закрывать форточки, выходить на улицу только при необходимости в средствах защиты дыхательной системы.
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Лора Луганская