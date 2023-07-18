Модель Джиджи Хадид арестовали на Каймановых островах с марихуаной

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28-летнюю модель Джиджи Хадид заподозрили в злоупотреблении наркотиками, когда она прилетела на Каймановы острова.
Джиджи Хадид вместе с подругой сегодня прилетела на частном самолете в международный аэропорт Оуэна Робертса. Во время таможенного контроля сотрудники попросили её сумочку для проверки, сообщает DailyMail.com.
Проверяющие нашли «небольшое количество травки и принадлежности для курения». По словам Джиджи, наркотические вещества она привезла для личного пользования. В итоге Хадид и её подругу арестовали по обвинению в ввозе марихуаны и средств для курения.
Спустя несколько часов инцидент уладили. Модель отпустили под залог и оштрафовали на 1000 долларов. Её менеджер рассказал, что модель отправилась в путешествие с марихуаной, которую приобрела легально в Нью-Йорке с медицинской лицензией.
Сообщается, что для медицинского использования наркотическое вещество разрешили с 2017 года на Каймане.
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Проверяющие нашли «небольшое количество травки и принадлежности для курения». По словам Джиджи, наркотические вещества она привезла для личного пользования. В итоге Хадид и её подругу арестовали по обвинению в ввозе марихуаны и средств для курения.
Сообщается, что для медицинского использования наркотическое вещество разрешили с 2017 года на Каймане.
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Мария Фирсова