Модель Феррари показала воспитанникам подмосковного детсада грудь 10 размера

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Обладательница самого большого бюста России - Ирен Феррари показала свои импланты десятого размера воспитанникам детского сада в Подмосковье, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, у 42-летней звезды 00-х возник конфликт с соседкой в общедомовом чате. Женщина попросила Феррари не приходить с собакой в кафе их жилого комплекса. Модель, сперва, просто осыпала женщину угрозами и оскорблениями, а затем, по старой привычке, решила устроить настоящее шоу.
Она пришла к женщине на работу, в детский сад, который расположен в ЖК «Рублёвское предместье» на Новорижском шоссе.
Феррари заявилась в учреждение, полное дошкольников, и устроила там скандал - начала бегать за соседкой и кричать на нее, как отметили в SHOT, «размахивая своими имплантами 10-го размера».
В настоящий момент информации о том, как конфликт завершился - нет.
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Она пришла к женщине на работу, в детский сад, который расположен в ЖК «Рублёвское предместье» на Новорижском шоссе.
В настоящий момент информации о том, как конфликт завершился - нет.
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Евгения Парфентьева