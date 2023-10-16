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Модель Феррари показала воспитанникам подмосковного детсада грудь 10 размера

16 октября 2023, 17:48
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Обладательница самого большого бюста России - Ирен Феррари показала свои импланты десятого размера воспитанникам детского сада в Подмосковье, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, у 42-летней звезды 00-х возник конфликт с соседкой в общедомовом чате. Женщина попросила Феррари не приходить с собакой в кафе их жилого комплекса. Модель, сперва, просто осыпала женщину угрозами и оскорблениями, а затем, по старой привычке, решила устроить настоящее шоу.

Она пришла к женщине на работу, в детский сад, который расположен в ЖК «Рублёвское предместье» на Новорижском шоссе.


Феррари заявилась в учреждение, полное дошкольников, и устроила там скандал - начала бегать за соседкой и кричать на нее, как отметили в SHOT, «размахивая своими имплантами 10-го размера».

В настоящий момент информации о том, как конфликт завершился - нет.

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#подмосковье
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На птицефабрике под Петербургом ликвидировали производство поддельного алкоголя
16 октября 2023, 17:55

Фото: iStock/Nordroden

Полиция ликвидировала нелегальное производство алкоголя на птицефабрике в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и области.
Уточняется, что в ходе проведённого обыска в помещениях птицефабрики, а также в нескольких грузовиках, было обнаружено в общей сложности порядка 75 тонн суррогатного алкоголя. 

Полицейские также обнаружили поддельный алкоголь, уже разлитый по бутылкам с этикетками известных российских брендов. В ближайшее время они должны были выйти в продажу.

В отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело по факту изготовления и сбыта поддельного алкоголя, специальных марок и знаков соответствия. 

Отмечается, что были задержаны несколько мигрантов, причастных к изготовлению суррогата. Двое из них были заключены под стражу. 

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#алкоголь
#птицефабрика
#санкт-петербург
#полиция
#уголовное
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Москвич сломал своей девушке нос, за то, что та едва не откусила ему пенис
16 октября 2023, 17:13

Фото: iStock/maxim4e4ek

Житель Москвы сломал своей девушке нос, за то, что та едва не откусила ему половой орган, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 34-летний мужчина и его 38-летняя возлюбленная проводили страстный вечер в квартире, в которой находилась и их общая подруга. Именно она услышала из спальни истошные мужские крики. Встревоженная женщина вызвала скорую помощь, медики забрали пострадавшего любовника. В больнице ему поставили диагноз - повреждения мягких тканей полового члена.

Вечером этого же дня врачам вновь пришлось ехать по тому же адресу. Однако, госпитализировали уже не мужчину с надкушенным пенисом, а его даму сердца. Вернувшись домой разъяренный мужчина набросился на свою девушку и ударил ее по лицу. В результате, женщину госпитализировали с гематомой и переломом носа.

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#драка
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В Петербурге мать отравила ребенка йодом, перепутав его с сиропом от кашля
16 октября 2023, 16:39

Фото: iStock/Visivasnc

В Санкт-Петербурге мать напоила ребенка йодом, перепутав его с сиропом от кашля, сообщает 78.RU.
По информации СМИ, инцидент произошел накануне в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Женщина лечила 12-летнего сына от простуды и, по ошибке, напоила его йодом.

В результате, мальчика доставили в больницу с химическим ожогом пищевода в состоянии средней степени тяжести.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее сообщалось, что в Ижевске четверо пенсионерок отравились парами хлора в доме престарелых, трое из них скончались. ЧП случилось в одном из ижевских пансионатов. Четыре пожилых женщины 75, 82, и 95 лет были госпитализированы в отделение токсикологии с диагнозом «острое отравление парами хлора».

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#санкт-петербург
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Мэр Тулуна Карих задержан по подозрению в мошенничестве
16 октября 2023, 16:05

Фото: iStock/YakobchukOlena

Мэр города Тулуна задержан по подозрению в мошенничестве при переселении людей из аварийного жилья, сообщает Telegram-канал Babr Mash.
По информации СМИ, Юрия Кариха заподозрили в аферах с недвижимостью во время переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также подтопленных территорий.

В настоящий момент Карих задержан на 48 часов, однако, уже завтра ему должны избрать меру пресечения. 

Отмечается, что ранее Кариха уже допрашивали по этому делу, но тогда он проходил в качестве свидетеля. 

Ранее в Москве задержали замруководителя одного из отделов Следственного комитета. Евгений Соснин подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия.

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#мэр
#мошенничество
#недвижимость
#аварийное жильё
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«Бомба с сюрпризом»: Самолет посадили из-за подгузника, принятого за взрывчатку
NZ Herald: Самолет экстренно посадили из-за подгузника, принятого за бомбу
16 октября 2023, 15:45

Фото: istock / Takosan

Воздушное судно авиакомпании Copa Airlines произвело экстренную посадку после обнаружения подозрительного предмета на борту. Выяснилось, что экипаж принял использованный подгузник за бомбу. Информацию сообщает издание NZ Herald.
Рейс, следовавший из Панамы во Флориду (США), спустя полчаса после взлета вернулся обратно в аэропорт. Издание сообщает, что в одном из туалетов заметили предмет, похожий на взрывчатку ручной работы. Самолет развернули и обратно сели в аэропорту. Пассажиров высадили, а спецслужбы отправились проверять подозрительную находку. Выяснилось, что принятый за бомбу предмет оказался использованным подгузником для взрослых.  

Издание сообщает, что после проверки пассажирам разрешили вернуться на борт самолета, после чего он прибыл во Флориду на пять часов позже запланированного. Владельца подгузника установить не удалось.

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#аэропорт
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#сша
#проверки
#судно
#авиакомпании
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Пьяный россиянин устроил дебош на борту рейса Москва-Владивосток
16 октября 2023, 15:39

Фото: iStock/Diy13

Пассажир рейса Москва-Владивосток устроил дебош на борту и был снят с самолета, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, борт готовился вылететь из Шереметьево во Владивосток, однако, у нетрезвого пассажира были свои планы.

Он начал грубить своему соседу. Пожилой мужчина не выдержать и ударил хама по лицу. Экипаж принял решение пересадить пьяного дебошира на другой ряд, однако, он умудрился поссориться и с новым соседом.

В результате, любителя выпить перед полетом сняли с рейса. К счастью, самолет не успел отъехать от стоянки, и высадка неадекватного пассажира не стала проблемой. Тем не менее, вылет самолета был задержан.

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#шереметьево
#самолет
#мужчина
#москва
#алкоголь
#пьянство
#драка
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Боевика ВСУ приговорили к пожизненному заключению за расстрел беженцев в Мариуполе
ТАСС: Военный ВСУ получил пожизненный срок за расстрел 10 беженцев в Мариуполе
16 октября 2023, 15:33

Фото: istock / Sinenkiy

Суд в Донецкой Народной Республике вынес приговор 45-летнему военнослужащему ВСУ Леониду Онупко, который виновен в смерти десяти мирных жителей Мариуполя. Информацию об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу региональной прокуратуры.
Мужчина приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

«Он признан виновным по п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)», — сообщили в ведомстве.
Напомним, весной 2022 года виновный был в числе военных, блокировавших эвакуацию мирного населения из Мариуполя. Так, по приказу Онупко были расстреляны 10 человек.

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#суд
#приговор
#убийство
#ук
#мужчина
#всу
#рф
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В Новой Москве обнаружено тело женщины с ножевым ранением шеи
16 октября 2023, 14:58

Фото: iStock/Motortion

В Новой Москве в районе СНТ Коммунарка-1 обнаружен труп женщины с перерезанным горлом. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
«Около СНТ Коммунарка-1 в Новой Москве обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения шеи», - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту будет возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас правоохранительные органы проводят работу по вычислению личности убийцы. Дело находится под контролем прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов.

Ранее также сообщалось, что тело известного художника и поэта 54-летнего Гавриила Лубнина с ножом в сердце обнаружили в его питерской квартире.

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В Москве задержан замруководителя одного из отделов Следственного комитета
16 октября 2023, 14:50

Фото: iStock/Rawf8

В Москве задержали замруководителя одного из отделов Следственного комитета, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, заместитель руководителя одного из руководителей СК Евгений Соснин подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия.

Как отметили в 112, его задержание никак не связано со служебной деятельностью. 

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить опубликованные в соцсетях видео, на которых неизвестные избивают прохожих в Санкт-Петербурге. Уточнялось, что в городе орудует банда выходцев из Азербайджана, которые чаще всего нападают на горожан в торговых центрах и рядом со станциями метро.

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#москва
#следственный комитет
#задержание
#предприниматель
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