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Бывший сотрудник МВД Гришаков раскрыл, мог ли шприц с мефедроном быть оставлен в каршеринге BelkaCar намеренно

Юрист Гришаков объяснил, как в машине каршеринга оказался шприц с мефедроном
22 августа 2023, 11:26

Фото: iStock/djedzura

21 августа в Москве 10-летняя девочка укололась шприцом, который торчал из сиденья автомобиля каршеринга BelkaCar. Позже выяснилось, что шприц был наполнен наркотическом веществом мефедрон.
Мог ли кто-то оставить шприц в салоне арендного авто намеренно? Мыслями на этот счет поделился с «Радио 1» бывший оперуполномоченный МВД , начальник юридического отдела Московского профсоюза полиции Игорь Гришаков.

«Фантазия у преступников, которые распространяют наркотики достаточно развитая. Вполне возможно, что это произошло таким методом. Один сел – положил, второй достал», - предположил Гришаков.


К тому же, злоумышленники часто используют автомобиля каршеринговых сервисов для выездов на «закладки», поделился бывший сотрудник МВД.

«Я, наверное, поставляю под сомнение такой способ, потому что очень явная фиксация, потому что многие каршеринги используют видеорегистраторы», - добавил Гришаков.

Эксперт подчеркнул, что если автомобиль, в котором произошел этот шокирующий инцидент, не был оснащен видеорегистратором - установить преступника будет практически невозможно.

Напомним, в Москве возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» после того, как 10-летняя девочка укололась шприцом в в автомобиле Belka Car.

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#москва
#мвд
#наркотики
#автомобиль
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В Москве погиб рабочий при погрузке стройматериалов
22 августа 2023, 11:51

Фото: iStock/Soumen Hazra

Несчастный случай, унёсший жизнь мужчины, произошёл на складе на севере столицы.
«Московский Комсомолец» пишет, что ЧП случилось около 10.00 на улице Ивана Сусанина. Во время разгрузки стройматериалов листы ДСП придавили рабочего. Травмы оказались не совместимы с жизнью.

Ранее в Москве рабочий упал в рециклинговую установку. Инцидент произошел на производстве, мужчина 2003 года рождения упал в установку по переработке бетона. Его экстренно госпитализировали в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Прокуратура взяла на свой контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

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#москва
#гибель
#чп
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В Санкт-Петербурге задержали гендиректора ООО «Спутник» Кима
22 августа 2023, 11:34

Фото: iStock/artolympic

«Спутник» занимался организацией трагической подземной экскурсии по Москве.
Гендиректора компании Александра Кима задержали в Санкт-Петербурге, пишет Mash.
 
Предприниматель проходит подозреваемым по делу о гибели участников экскурсии по московским коллекторам. В данный момент Александра Кима везут на допрос. 

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о гибели четырёх лиц на экскурсии по подземным коллекторам в Москве. Всего в группе вместе с гидом было 8 человек, судьба остальных остается по-прежнему неизвестной. При этом, как уточнили в пресс-службе СК, следователи установили всех причастных к организации незаконной экскурсии, ряд лиц объявлен в розыск.

«Организаторы уверяли граждан, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения. В таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специальных служб города», — сообщили в ведомстве.
Полицейские пришли с обысками к организаторам смертельной экскурсии в квартиры гидов Константина Филиппова и Никиты Дубаса. Последний уже задержан, с ним общаются следователи. Кроме этого обыск идет в офисах компаний, продававших билеты на эти походы — это фирмы «Спутник», «Авангард» и «Трипстер».

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#москва
#санкт-петербург
#полиция
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В Краснодарском крае двое подростков утонули в реке Кубань
22 августа 2023, 11:20

Фото: iStock/Nastco

Подростки не умели плавать и купались в непредназначенном для этого месте.
Трагедия произошла в станице Воронежская. Дети начали хвататься друг за друга, пытаясь выбраться из воды, а потом оба скрылись под водой. Тела мальчиков до сих пор не нашли. 

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. 

Ранее тело 11-летней девочки обнаружено в Пенягинском пруду в Митино. Она находилась на водоеме без сопровождения взрослых. Несовершеннолетняя пришла на пруд совместно со своей подругой 2010 года рождения.

По предварительной информации, девочка купалась в пруду и в какой-то момент начала тонуть. Выбраться из воды самостоятельно малолетняя не смогла и ушла под воду. По факту гибели несовершеннолетней, инициировано проведение проверки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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#краснодарский край
#дети
#подростки
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В многоэтажке Балашихи взорвался бытовой газ
В Балашихи возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в многоэтажном доме
22 августа 2023, 10:53

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городе Балашиха Московской области возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в многоэтажном доме, сообщает Следственный комитет по региону.
Взрыв произошел вечером 21 августа на втором этаже пятиэтажки на улице Победа.

«Предварительной причиной произошедшего хлопка является неправильная эксплуатация газовой плиты, повлекшая утечку газа, что в последующем привело к короткому замыканию и быстрому сгоранию скопившегося в помещении кухни квартиры газа», - прокомментировали ситуацию следователи.

К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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#взрыв
#балашиха
#газ
#подмосковье
#следственный комитет
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BelkaCar экстренно вводит новую систему выявления нарушителей после инцидента со шприцем
22 августа 2023, 10:29

Фото: iStock/Youngoldman

Каршеринг BelkaCar экстренно вводит новую систему выявления нарушителей после инцидента со шприцем, а также разрабатывает алгоритмы дополнительной проверки машин. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что систему обещают запустить до конца августа. Она будет воздействовать на рейтинг водителя.

Напомним, в Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу девочке в автомобиле каршеринга. Отец обыскал заднее сиденье, на котором сидела дочь, и обнаружил там шприц с неизвестной жидкостью.Перепуганные родители экстренно отвезли девочку в больницу, где у нее взяли все анализы.

Экспертиза показала, что в шприце, которым укололась 10-летняя девочка в автомобиле каршеринга Belka Car, был медефрон. Тому, кто оставил шприц в арендованном авто, может грозить до восьми лет лишения свободы.

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Шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу ребенку в каршеринге

Водитель влетел в здание больницы и сразу был госпитализирован

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#родители
#авто
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#отец
#здание
#анализы
#девочка
#каршеринг
#наркотики
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Уголовное дело возбудили после того, как ребенок укололся шприцом с мефедроном в автомобиле Belka Car
МВД: В Москве возбудили уголовное дело после инцидента с пострадавшим от шприца ребенком в автомобиле Belka Car
22 августа 2023, 10:25

Фото: iStock/Akintevs

В Москве возбудили уголовное дело после того, как 10-летняя девочка укололась шприцом в в автомобиле Belka Car, сообщает ГУ МВД по городу Москва.
Ранее экспертиза показала, что в шприце, которым укололась 10-летняя девочка в автомобиле каршеринга Belka Car, был медефрон. Экспертиза на ВИЧ и остальные инфекции продолжается.

«По данному факту следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств)», - прокомментировали ситуацию представители МВД.

​Наказание по этой статье предусматривает ​наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до ​20 лет, либо пожизненное заключение.

При этом, расследование уголовного дела продолжается, отметили в МВД.

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#мвд
#уголовное дело
#москва
#наркотики
#ребёнок
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В Тверской области нашли беспилотник с надписью «Слава Украине»
В Тверской области нашли потерпевший крушение БПЛА с надписью «Слава Украине»
22 августа 2023, 10:13

Фото: iStock/aapsky

В Тверской области нашли сине-желтый беспилотник с надписью «Слава Украине», сообщает Telegram-канал Baza.
Утром 21 августа в деревне Рудня Жарковского района пенсионер нашел в лесу потерпевший крушение беспилотник со сломанным крылом.

БПЛА самолетного типа был выкрашен в сине-желтый цвет. На одном крыле была надпись «Слава Украине», на другом — «Героям слава».

Разбившийся беспилотник забрали сотрудники ФСБ.

Ранее обломки беспилотника обнаружили на территории Городской клинической больницы номер 67 в Москве. В результате взрыва на окнах больницы треснуло стекло и появился дым.

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#беспилотник
#пенсионер
#украина
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10-летняя девочка укололась шприцом с мефедроном в машине Belka Car
В шприце, которым укололась 10-летняя девочка в автомобиле Belka Car, был мефедрон
22 августа 2023, 09:33

Фото: iStock/Heri Mardinal

Экспертиза показала, что в шприце, которым укололась 10-летняя девочка в автомобиле каршеринга Belka Car, был медефрон, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, в Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу девочке в автомобиле каршеринга. Отец обыскал заднее сиденье, на котором сидела дочь, и обнаружил там шприц с неизвестной жидкостью.Перепуганные родители экстренно отвезли девочку в больницу, где у нее взяли все анализы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Тому, кто оставил шприц в арендованном авто, может грозить до восьми лет лишения свободы.

При этом, отпечатков пальцев злоумышленник не оставил, что заметно осложняет его поиски. 

Экспертиза на ВИЧ и остальные инфекции продолжается.

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#наркотики
#москва
#аренда
#автомобиль
#ребёнок
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Водитель влетел в здание больницы и сразу был госпитализирован
SHOT: В Москве автомобиль влетел в здание больницы имени Боткина
22 августа 2023, 08:54

Фото: iStock/Anton Novikov

Водитель Rover протаранил здание больницы имени Боткина в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что водитель сразу же был госпитализирован в больницу, в которую и врезался. Степень тяжести его состояния не уточняется.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Вчера в Московской области Audi на полном ходу влетела в полицейский автомобиль. Авария произошла в деревне Щемилового Богородского городского округа. Водитель сразу же сбежал с места преступления, бросив в автомобиле своих друзей. 

Также 21 августа в турецком городе Йозгат 12 человек погибли в ДТП с автобусом. Одиннадцать человек погибли на месте от полученных травм, еще одного пытались госпитализировать, однако, он погиб в машине скорой помощи.

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