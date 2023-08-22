Бывший сотрудник МВД Гришаков раскрыл, мог ли шприц с мефедроном быть оставлен в каршеринге BelkaCar намеренно

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21 августа в Москве 10-летняя девочка укололась шприцом, который торчал из сиденья автомобиля каршеринга BelkaCar. Позже выяснилось, что шприц был наполнен наркотическом веществом мефедрон.
Мог ли кто-то оставить шприц в салоне арендного авто намеренно? Мыслями на этот счет поделился с «Радио 1» бывший оперуполномоченный МВД , начальник юридического отдела Московского профсоюза полиции Игорь Гришаков.
К тому же, злоумышленники часто используют автомобиля каршеринговых сервисов для выездов на «закладки», поделился бывший сотрудник МВД.
Эксперт подчеркнул, что если автомобиль, в котором произошел этот шокирующий инцидент, не был оснащен видеорегистратором - установить преступника будет практически невозможно.
Напомним, в Москве возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» после того, как 10-летняя девочка укололась шприцом в в автомобиле Belka Car.
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«Фантазия у преступников, которые распространяют наркотики достаточно развитая. Вполне возможно, что это произошло таким методом. Один сел – положил, второй достал», - предположил Гришаков.
«Я, наверное, поставляю под сомнение такой способ, потому что очень явная фиксация, потому что многие каршеринги используют видеорегистраторы», - добавил Гришаков.
Эксперт подчеркнул, что если автомобиль, в котором произошел этот шокирующий инцидент, не был оснащен видеорегистратором - установить преступника будет практически невозможно.
Напомним, в Москве возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» после того, как 10-летняя девочка укололась шприцом в в автомобиле Belka Car.
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Евгения Парфентьева