Могильщик убил и закопал мужчину, который приревновал к нему свою жену

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В селе Новопавловка Краснодарского края муж приревновал свою жену к могильщику, взял друга и пошел на разборки, однако, назад в семью так и не вернулся, сообщает Telegram-канал SHOT.
7-летний житель кубанского села был счастлив со своей 33-летней женой, пока в небольшой населенный пункт не приехал новый могильщик. Мужчина начала ревновать свою возлюбленную к новому горожанину, поэтому, взял друга и пошел на разборки.
Разгневанные мужчины ворвались прямо в квартиру, где могильщик жил с двумя своими коллегами с кладбища. В результате завязавшейся драке работники кладбища убили обоих мужчин, затолкали в машину трупы, вывезли их в лес и закопали.
Двойное убийство могильщикам скрыть не удалось. Свежие могилы нашли местные жители, раскопали их и обнаружили ревнивого мужа с товарищем.
Всех троих могильщиков задержали, сейчас с ними работают следователи. Из квартиры, в которой все произошло, изъяли орудие убийства – топор.
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Разгневанные мужчины ворвались прямо в квартиру, где могильщик жил с двумя своими коллегами с кладбища. В результате завязавшейся драке работники кладбища убили обоих мужчин, затолкали в машину трупы, вывезли их в лес и закопали.
Всех троих могильщиков задержали, сейчас с ними работают следователи. Из квартиры, в которой все произошло, изъяли орудие убийства – топор.
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Евгения Парфентьева