Могилу Пригожина посетила жена его двойника

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Жена двойника покойного главы главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина посетила могилу бизнесмена на следующий день после похорон, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, сегодняшним утром журналисты запечатлели на могиле бизнесмена дочь Пригожина Полину и его вдову Любовь. Однако, позже выяснилось, что вместо настоящей супруги бывшего главы ЧВК на кладбище вместе с дочерью Пригожина пришла жена его двойника Красавина.
Ирина Красавина – жена Леонида Красавина, самого известного двойника Пригожина. Именно ее сегодня журналисты перепутали с Любовью Пригожина.
Бизнесмена и основателя самой известной в мире ЧВК похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
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Ирина Красавина – жена Леонида Красавина, самого известного двойника Пригожина. Именно ее сегодня журналисты перепутали с Любовью Пригожина.
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Евгения Парфентьева