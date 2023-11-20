Молдавские пограничники задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом

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На молдавско-румынской границе задержали гражданина РФ, который находился в розыске Интерпола, об этом сообщила Пограничная полиция Молдавии на своём официальном сайте.
По информации пограничной полиции, россиянина заметили на КПП Леушены в толпе других путешественников. Было установлено, что 48-летний гражданин РФ находился в розыске Интерпола за преступление, совершенное в России.
Мужчину передали в руки соответствующих структур, которые должны заняться экстрадицией разыскиваемого в Россию.
В ведомстве также отметили, что за минувшую неделю молдавские пограничники отказали 170 иностранцам, желавшим въехать в страну.
Ранее в МИД РФ вызвали посла Молдавии Лилиан Дарий по поводу непрекращающихся преследований русскоязычных средств массовой информации.
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Мужчину передали в руки соответствующих структур, которые должны заняться экстрадицией разыскиваемого в Россию.
Ранее в МИД РФ вызвали посла Молдавии Лилиан Дарий по поводу непрекращающихся преследований русскоязычных средств массовой информации.
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Евгения Парфентьева