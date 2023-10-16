Молодой человек изнасиловал 15-летнюю девочку в примерочной торгового центра

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18-летний молодой человек изнасиловал 15-летнюю девочку в примерочной московского торгового центра. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что девушка и молодой человек познакомились 10 октября в соцсетях и сразу же договорились о встрече. Они отправились в ресторан в одном из ТЦ Москвы. Парень предложил девушке зайти в магазин одежды, где изнасиловал её в примерочной.
Девочка рассказала о случившемся лишь через несколько дней, после чего её отец подал заявление в полицию. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге одноклубники изнасиловали 12-летнего хоккеиста.
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Девочка рассказала о случившемся лишь через несколько дней, после чего её отец подал заявление в полицию. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.
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Анастасия Чинкова