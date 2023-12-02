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Молодой человек погиб на одной из станций московского метро

МК: молодой человек погиб в результате несчастного случая на станции метро Фили
02 декабря 2023, 10:25
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Молодой человек погиб в Москве из-за несчастного случая на станции метро «Фили». Об этом сообщает «Московский комсомолец».
В субботу в районе половины шестого утра 21-летнего юношу зажало между платформой и прибывшим на станцию составом.

Отмечается, что молодой человек погиб на месте.


Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что минувшей ночью на Киевском шоссе столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли два человека. Отмечалось, что одним из автомобилей был эвакуатор. Другое авто в результате сильного удара перевернулось и загорелось. До прибытия медиков на место происшествия скончались двое участников ДТП.

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#москва
#метро
#происшествие
#смерть
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В Москве ночная авария на Киевском шоссе унесла жизни двух человек
SHOT: В Москве два человека погибли в ДТП на Киевском шоссе
02 декабря 2023, 03:26

Фото: iStock/GummyBone

В Москве в ночь на субботу, 2 декабря, на 34-м километре Киевского шоссе столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, пишет Телеграм-канал SHOT.
В публикации говорится, что одним из участников аварии был эвакуатор. Другой автомобиль из-за сильного удара перевернулся, после чего произошло возгорание. В результате два человека скончались на месте происшествия до приезда медиков.

В настоящее время движение транспортных средств в сторону области перекрыто. На месте инцидента работают оперативные службы, детали ДТП устанавливаются.

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02 декабря 2023, 01:50

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Калужской области сотрудники правоохранительных органов задержали многодетную семью из деревни Касьяново по подозрению в похищении восьмилетней девочки.
По информации Телеграм-канала Shot, отцом семейства оказался 40-летний мужчина, который ранее был судим за убийство. Он также имеет задолженности по кредитам, но является безработным. 

Его 37-летяя жена и 21-летний сын тоже нигде не работают. По словам женщины, семья проживает на ежемесячные детские пособия.

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В Газе заявили о гибели 178 человек с момента окончания перемирия
Минздрав Палестины заявил о 178 погибших при израильских ударах по Газе
01 декабря 2023, 22:37

Фото: istock / Racide

Количество погибших при ударах ЦАХАЛ по сектору Газа после истечения срока гуманитарного перемирия превысило 178 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Палестины.

Отмечается, что число раненых достигло 589, большая часть которых является женщинами и детьми. 

Утром 1 декабря срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не сообщалось. Израильская армия заявила, что ХАМАС нарушил паузу в военных действиях и открыло огонь по территории Израиля. Военные ЦАХАЛ возобновили боевые действия против палестинского движения в анклаве.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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В Петербурге задержали курьера, который угрожал таксисту топором
МВД РФ: В Петербурге задержали курьера, угрожавшего таксисту топором
01 декабря 2023, 22:23

Фото: istock / blinow61

Курьер, который угрожал таксисту топором и поцарапал его автомобиль в Адмиралтейском районе Петербурга, задержан. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУМВД по городу и Ленобласти.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий у дома 27 по Гражданскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого второго участника конфликта - 35-летнего местного жителя», — уведомляет пресс-служба.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что изначально конфликт между мужчинам произошел возле дома по адресу проспект Медиков, 1. Тогда водитель такси  распылил в лицо курьеру газовый баллончик и уехал. Курьер догнал таксиста и с помощью топора взял реванш.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудили мужчин, которые убили пенсионера на его даче в ходе ограбления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Работники Мособлпожспаса помогли двум потерявшим сознание пенсионеркам
01 декабря 2023, 22:12

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вызволили из запертых квартир двух пенсионерок, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Оба случая произошли в городском округе Сергиев Посад, сообщили в прес-службе ведомства.
Поздно вечером в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились обеспокоенные соседи, которые пришли навестить пенсионерку, не отвечавшую на телефонные звонки и не открывавшую дверь.
«Спасатели с специальным инструментом вскрыли дверь и обнаружили лежащую на полу 81-летнюю женщину. Медики осмотрели пострадавшую, и работники подразделения транспортировали её в автомобиль скорой помощи. С подозрением на инсульт пациентку доставили в районную больницу», – рассказал замначальника части Сергей Шумов
А на следующее утро спасателей вызвал житель поселка Богородское, который услышал, как престарелая соседка стучит по батарее и зовёт на помощь.
«Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы вскрыли дверь и обнаружили больную на полу в кухне. Выяснилось, что пенсионерка почувствовала себя плохо, упала и не смогла подняться. У несчастной только хватило сил доползти до батареи», – сообщил Шумов.
Специалисты переместили пенсионерку на диван, и врачи скорой оказали ей медицинскую помощь. 

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#пенсионеры
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#московская область
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«Душит, кусается и нападает»: В Сибири третьеклассника просят изолировать от детей
В Новосибирске родители пожаловались на третьеклассника, который бьет детей
01 декабря 2023, 20:53

Фото: istock / monkeybusinessimages

В Новосибирске родители учеников третьего класса пожаловались на агрессивного мальчика в их классе.
Об этом рассказала мама одной из школьницы, которая пострадала от хулигана, в беседе с телеграм-каналом «Подъем».

Женщина рассказала, что ее дочь учится в школе №91. По словам матери, мальчик  нападает на детей и учителей, ломает школьную мебель. 

«В середине ноября избил мою дочь, она пришла в рваных колготках. Пытался палкой залезть ей в попу. Он получает колоссальное удовольствие, когда издевается над ребятишками, а когда ему кто-то дает сдачи, он звереет и начинает крушить все вокруг», — поделилась мама третьеклассницы.
Она отметила, что родители уже не раз жаловались на агрессивного ребенка директору образовательного учреждения, но, по словам матери, вопросом он не занимается. В знак протеста семьи решили не отпускать своих детей на уроки.

Мама другой девочки рассказала, что он избил ее дочь до сотрясения.  Мальчик бежал, споткнулся и подумал, что одноклассница поставила ему подножку.

В администрации школы  ситуацию с поведением школьника не прокомментировали.

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#мама
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Подмосковные огнеборцы спасли во время пожара домашних животных
01 декабря 2023, 20:11

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса потушили пожар в хозяйственной постройке и спасли из огня домашних животных. Инцидент произошёл в садовом товариществе «Отдых» Наро-Фоминского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Поздно вечером в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили местные жители, которые издалека заметили пламя в соседнем садовом товариществе. 
«Прибыв на вызов, пожарные наткнулись на закрытые автоматические ворота. Они связались с владельцем одного из садовых участков, который открыл им проезд. Прибывшие огнеборцы увидели охваченную огнём хозпостройку, в которой находилась домашняя живность», – рассказал начальник пожарно-спасательной части Владимир Бугаев
По его словам, пожарные оперативно начали тушить строение и одновременно приступили к эвакуации животных. В итоге из огня были спасены пять кроликов, семь кур и 11 уток. 
 
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#пожарные
#спасатели
#безопасность
#животные
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#подмосковье
#московская область
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Россиянин попытался зарубить топором гостя, который заступил за свою жену
В Уфе мужчина пытался зарубить топором гостя, заступившегося за свою супругу
01 декабря 2023, 20:05

Фото: istock / FOTOKITA

В Уфе мужчина пытался зарубить гостя топором, когда тот заступился за свою жену.

Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, потерпевший с супругой приехали в гости к друзьям в квартире на Гвардейской. Хозяин дома выпил много алкоголя и начал спорить с женой товарища. Пострадавший начал защищать свою спутницу, чем вызывал злость у хозяина.  Дружеская атмосфера сменилась на напряженную. Мужчина  несколько раз ударил оппонента топором по голове и руке. 

Мужчина жив, им с женой, к частью, удалось сбежать из злосчастного дома. Пара написала заявление в правоохранительные органы. 

Ранее сообщалось, что осужденного за шпионаж американца Уилана ударили по лицу в колонии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Агрессивный пассажир устроил массовую драку в самолете
Daily Mail: Пассажир Scoot Airlines устроил массовую драку на борту самолета
01 декабря 2023, 18:56

Фото: istock / Diy13

Пассажир авиакомпании Scoot Airlines устроил драку в самолете и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Драка произошла  на рейсе из Перт — Манила. Агрессивный мужчина требовал у бортпроводников напитки и грубо общался с попутнчикам. 

Когда он увидел, что его снимают на телефон, то разозлился и ударил «оператора». В итоге началась массовая драка, часть пассажиров пыталась разнять оппонентов, но в итоге сами стали участниками конфликта. 

После прибытия воздушного судна в аэропорт, дебошир оказался в полиции. Неизвестно, предъявят ли ему какие-либо обвинения.

Ранее сообщалось, что осужденного за шпионаж американца Уилана ударили по лицу в колонии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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