Молодой человек погиб на одной из станций московского метро

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Молодой человек погиб в Москве из-за несчастного случая на станции метро «Фили». Об этом сообщает «Московский комсомолец».
В субботу в районе половины шестого утра 21-летнего юношу зажало между платформой и прибывшим на станцию составом.
Отмечается, что молодой человек погиб на месте.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что минувшей ночью на Киевском шоссе столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли два человека. Отмечалось, что одним из автомобилей был эвакуатор. Другое авто в результате сильного удара перевернулось и загорелось. До прибытия медиков на место происшествия скончались двое участников ДТП.
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Анастасия Чинкова