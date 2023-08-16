Молодой человек утонул в фонтане в центре Екатеринбурга

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В центре Екатеринбурга в фонтане «Каменный цветок» утонул 25-летний мужчина. Рядом стоял велосипед молодого человека и лежали его вещи.
В полиции также уточнили, что по предварительным данным смерть мужчины является несчастным случаем и никак не связана с криминалом. Правоохранители пытаются найти свидетелей и установить все обстоятельства и подробности происшествия. Окончательная причина смерти молодого человека будет установлена после проведения экспертизы.
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