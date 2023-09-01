Молодой человек, в руках которого взорвалась граната, умер в больнице

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Молодой человек, в руках которого взорвалась граната в квартире в Москве, умер в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Напомним, ранее сообщалось, что в столичном районе Покровское-Стрешнево в квартире дома на улице Мещерякова взорвалась граната, пострадал молодой человек, ему оторвало руки. Парня оперативно госпитализировали в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось. Уточняется, что возгорания в квартире после взрыва не произошло.
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