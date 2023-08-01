Молодой предприниматель пропал, после того как «наехал» на инфобизнесмена

Фото: iStock/Oleksandr Sadovenko
В Москве при загадочных обстоятельствах пропал 35-летний предприниматель из Ростова-на-Дону Семён Бойко, сообщает Telegram-канал SHOT.
В Ростове у Бойко сеть спортивных студий. Однако, бизнесмен приехал в Москву, чтобы прокачать свои навыки. Он выбрал курсы про «успешный успех» Аяза Шабутдинова.
Как ни странно, инфобизнесмен никак не помог предпринимателю, и, помимо того, что его бизнес в Ростове покатился вниз, так еще и образовался долг за курс Шабутдинова в 10 миллионов рублей.
Бойко не отчаялся и создал на YouTube канал, на котором разоблачал бесполезные курсы Шабутдинова. Деятельность канала быстро нашла поддержку у аудитории.
27 июля на канале ростовчанина вышло видео под названием «Если вы это видите, значит, со мной что-то случилось», а сам предприниматель перестал выходить на связь. В последний раз его видели выходящим из своей съемной квартиры в «Москва-Сити» и садящимся в неизвестную машину.
Поисками Бойко занимаются семья, друзья, коллеги и волонтёры.
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Как ни странно, инфобизнесмен никак не помог предпринимателю, и, помимо того, что его бизнес в Ростове покатился вниз, так еще и образовался долг за курс Шабутдинова в 10 миллионов рублей.
27 июля на канале ростовчанина вышло видео под названием «Если вы это видите, значит, со мной что-то случилось», а сам предприниматель перестал выходить на связь. В последний раз его видели выходящим из своей съемной квартиры в «Москва-Сити» и садящимся в неизвестную машину.
Поисками Бойко занимаются семья, друзья, коллеги и волонтёры.
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Евгения Парфентьева