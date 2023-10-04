Молодую мать обнаружили мертвой на даче в Свердловской области

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Молодую мать обнаружили мертвой на собственной даче в Свердловской области, сообщает E1.RU.
Трагедия произошла неподалеку от города Богданович.
Близкие женщины рассказали, что у неё остался десятимесячный сын. Она не могла забеременеть около десяти лет и очень люди своего долгожданного ребенка. Сейчас мальчик находится у бабушки, при этом, об отце в СМИ ничего не уточнили.
В настоящий момент в загадочной смерти свердловчанки разбирается полиция.
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«Она поругалась с мужем. Я не знаю, что он ей там сказал, она уехала на дачу. Сказала, что поехала топить баню. И там ее обнаружили», - заявила изданию подруга погибшей.
В настоящий момент в загадочной смерти свердловчанки разбирается полиция.
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Евгения Парфентьева