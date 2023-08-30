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Момент уничтожения БПЛА над Орловской областью попал на видео

30 августа 2023, 02:43

Фото: сайт Минобороны РФ

Момент уничтожения беспилотника над Орловской областью попал на видео.
Соответствующие кадры опубликовал Телеграм-канал Mash. Автор видео отмечает, что БПЛА упал в поле.



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#минобороны
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Один из сбитых над Брянском БПЛА упал на завод «Кремний ЭЛ»
Mash: Один из сбитых над Брянском БПЛА упал на завод «Кремний ЭЛ»
30 августа 2023, 02:04

Фото: iStock/vadimrysev

Один из беспилотников, сбитых под Брянском, упал на завод «Кремний ЭЛ». Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
Отмечается, что данной предприятие числится в списке крупнейших предприятий микроэлектроники в России.

По предварительным данным, есть разрушения. Сейчас на месте работаю МЧС и скорая помощь.



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#мчс
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#скорая предприятие
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В Санкт-Петербурге аэропорт «Пулково» работает в штатном режиме
30 августа 2023, 01:52

Фото: iStock/alexflower

Санкт-Петербургский аэропорт «Пулково» работает в штатном режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на справочную службу аэропорта.
«Аэропорт работает в штатном режиме», — проинформировали в «Пулково».

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#военные
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#минобороны
#россия
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Минобороны подтвердило атаки украинских беспилотников в ночь на 30 августа
30 августа 2023, 01:48

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Ночью была пресечена новая попытка Киева атаковать объекты на территории Российской Федерации с помощью беспилотников «самолётного типа», сообщило Минобороны РФ.
«Дежурные средства ПВО сбили три украинских БПЛА  над территорией Брянской области, еще один уничтожили над территорией Орловской области», — пояснили в российском военном ведомстве.

Ранее жители Брянска сообщили о прозвучавших над городом взрывах. По информации Telegram-канала Mash на тот момент, два украинских дрона пытались атаковать нефтебазу «Дружба», однако их сбили примерно в 00:50 мск.

Также ночью 30 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём канале в Telegram о том, что Минобороны в псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. Один из БПЛА попал в топливозаправочный комплекс на территории аэропорта, тем самым вызвав крупный пожар.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#минобороны рф
#украина
#бпла
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В Тульской, Московской и других областях объявлен режим «Ковёр»
Baza: В Тульской, Московской и других областях объявлен режим «Ковёр»
30 августа 2023, 01:28

Фото: iStock/Naypong

В Тульской области, в Рязани, над частями Московской области и Калужской области введён режим «Ковёр».
Об этом пишет Телеграм-канал Baza. Отмечается, что режим «Ковёр» объявляют при обнаружении в небе нежелательных летающих объектов или при наличии угрозы появления таковых.

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В аэропорту Пскова Минобороны отбивает атаку беспилотников

#бпла
#режим
#минобороны
#россия
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В Пскове военные перекрыли подъезд к аэропорту
Mash: В Пскове военные перекрыли подъезд к аэропорту
30 августа 2023, 01:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Пскове перекрыт подъезд к аэропорту. Несколько нарядов военных и полиции организовали блокпост и никого не пропускает, пишет Телеграм-канал Mash.
Отмечается, что на всех дорогах, по которым можно добраться до аэропорта, ситуация аналогичная. На место инцидента продолжают прибывать специальные службы.

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Рогов сообщил, что в Пскове работают силы ПВО

#аэродром
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#пво
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ТАСС: В ходе налёта БПЛА на псковский аэродром получили повреждения четыре самолёта Ил-76
30 августа 2023, 00:45

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Четыре транспортных самолёта Ил-76 повреждены в Пскове в ходе атаки беспилотников на военный аэродром Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников официально сообщил в своём канале в Telegram о том, что Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. По его информации, жертв в результате этого налёта  нет, а «масштаб разрушений уточняется».

Один из БПЛА попал в топливозаправочный комплекс на территории псковского аэропорта, сообщил тг-канал Mash. В этом месте сейчас крупный пожар — над городом поднимается густой чёрный дым.

Ранее появились сообщения о взрывах и пожаре в районе аэродрома в Пскове. Очевидцы сообщали, что слышали звуки автоматных очередей. По предварительной информации, Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Псков с помощью более чем десятка беспилотников, предположительно запущенных со стороны Латвии либо Эстонии.

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Рогов сообщил, что в Пскове работают силы ПВО

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#самолёты
#аэродром
#бпла
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В аэропорту Пскова Минобороны отбивает атаку беспилотников
30 августа 2023, 00:40

Фото: iStock/NiseriN

А аэропорту Пскова Минобороны отражает атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, пишет Телеграм-канал Mash.
По предварительным данным, в настоящее время жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.

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Рогов сообщил, что в Пскове работают силы ПВО

На Украине в трех областях объявили воздушную тревогу

#жители
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#бпла
#украина
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Рогов сообщил, что в Пскове работают силы ПВО
30 августа 2023, 00:25

Фото: iStock/vladj55

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Пскове работают силы противовоздушной обороны, отражающие атаку беспилотников на город в районе аэропорта.
«Работает ПВО. Также военнослужащие пытаются сбить БПЛА из стрелкового оружия», — сообщил Рогов в своём Telegram-канале.

Один из БПЛА попал в топливозаправочный комплекс на территории псковского аэропорта, сообщает Mash. В этом месте сейчас крупный пожар — над городом поднимается густой чёрный дым.

Ранее появились сообщения о взрывах и пожаре в районе аэродрома в Пскове. Очевидцы сообщали, что слышали звуки автоматных очередей. По предварительной информации, Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Псков с помощью более чем десятка беспилотников, предположительно запущенных со стороны Латвии.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#пво
#бпла
#аэропорт
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На Украине в трех областях объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
30 августа 2023, 00:22

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Полтавской, Черниговской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Уточняется, что в 23:44 прозвучал сигнал тревоги в Черниговской области, после чего распространился на другие регионы.

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