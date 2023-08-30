Момент уничтожения БПЛА над Орловской областью попал на видео

Фото: сайт Минобороны РФ
Момент уничтожения беспилотника над Орловской областью попал на видео.
Соответствующие кадры опубликовал Телеграм-канал Mash. Автор видео отмечает, что БПЛА упал в поле.
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Диана Аванесян