Момент уничтожения летевшего к Москве БПЛА попал на видео

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Момент уничтожения силами ПВО беспилотника, летевшего к Москве, попал на видео. Соответствующие кадры публикует Телеграм-канал Mash.
На опубликованных кадрах видна яркая вспышка за жилыми домами в районе Люберец.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
На месте происшествия работают экстренные службы.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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Диана Аванесян