Момент уничтожения летевшего к Москве БПЛА попал на видео

В городе Шарыпово Красноярского края участник СВО и его жена стали жертвами нападения группы местных жителей. Злоумышленники были вооружены строительными молотками-кирками и арматурой, в настоящее время нападавшие задержаны. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на СК РФ.