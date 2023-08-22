Момент взрыва беспилотника в Красногорске попал на видео

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Момент взрыва беспилотника нал жилыми домами подмосковного города Красногорск попал на видео, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Ночью 22 августа над Московской областью система ПВО ночью сбила два украинских БПЛА. Кроме того, системы РЭБ над Брянской областью подавили ещё два дрона ВСУ. Уточняется, что информация о пострадавших в настоящее время отсутствует.
Вражеские БПЛА потерпели крушение в районе Красногорска и Часцов (поселок в Одинцовском городском округе).
При этом, в Красногорске в одном из жилых многоэтажных домов нарушено остекление. Отмечается, что окна выбиты на нескольких этажах многоэтажки. Кроме того, в результате инцидента повреждено несколько машин, припаркованных у дома.
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Вражеские БПЛА потерпели крушение в районе Красногорска и Часцов (поселок в Одинцовском городском округе).
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Евгения Парфентьева