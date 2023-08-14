Момент взрыва на АЗС в Махачкале сняли на видео

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Очевидцы сняли на видео момент взрыва на заправке в Махачкале. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».
Ранее писали, что количество погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до десяти человек, пострадали при этом более 50, среди них есть дети.
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Артем Кузьмин