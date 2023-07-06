Мор речной рыбы зафиксировали в Николаевском районе Хабаровского края

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Власти Члянского поселения в Хабаровском крае зафиксировали массовую гибель речной рыбы. Об этом сообщает администрация Николаевского муниципального района.
Осмотр озерного побережья подтвердил факт массовой гибели рыбы. Уточняется, что причины инцидента помогут определить пробы воды в месте впадения реки в озеро и в самом озере Чля.
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Екатерина Коршунова