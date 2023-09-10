Морская авиация РФ уничтожила в Чёрном море три катера с десантом ВСУ

Фото: iStock/yucelyilmaz
Российские самолёты морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили следовавшие в направлении Крыма три катера производства США Willard Sea Force с десантными группами Вооружённых сил Украины (ВСУ) у острова Змеиный, в западной части акватории Чёрного моря. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.
«Сегодня ночью в западной части акватории Чёрного моря северо-восточнее острова Змеиный <...> уничтожено три быстроходных военных катера <...> Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья», — отметили в военном ведомстве.Ранее в Минобороны сообщили о том, что над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма силами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотников самолётного типа.
Читайте также:
Минобороны РФ: ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников рядом с Крымом
Минобороны раскрыло, сколько катеров ВСУ было уничтожено около Крыма за эту неделю
В Минобороны РФ рассказали о новом подвиге героя СВО
Артем Путинцев