Морской спасательный центр: У танкера в Керченском проливе повреждено машинное отделение

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В Керченском проливе российский нефтеналивной танкер Sig получил повреждения машинного отделения при атаке украинского морского беспилотника. Экипаж судна при этом не пострадал и находится в безопасности, рассказали ТАСС в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска.
По предварительным данным судно находилось на якоре в одном из районов грузового порта «Кавказ», когда на него была совершена атака. Удар пришелся в моторный отсек и насосное отделение.
На танкере находится 11 человек. У большинства из них ссадины от разбившихся стекол. Сейчас решается вопрос о буксировке судна.
Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал аудиозапись, как утверждается, переговоров экипажа танкера Sig. В ней говорится, что, хотя судно и не было загружено, оно не может перемещаться без буксира, поскольку затоплено машинное отделение.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированной атаке боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. По его словам, было уничтожено три надводных беспилотника. Он добавил, что к ним присоединились воздушные дроны.
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Советник главы Крыма Крючков не подтвердил информацию о взрывах в районе Крымского моста
На танкере находится 11 человек. У большинства из них ссадины от разбившихся стекол. Сейчас решается вопрос о буксировке судна.
Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал аудиозапись, как утверждается, переговоров экипажа танкера Sig. В ней говорится, что, хотя судно и не было загружено, оно не может перемещаться без буксира, поскольку затоплено машинное отделение.
SHOT: Экипаж атакованного ВСУ танкера находится в безопасности
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированной атаке боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. По его словам, было уничтожено три надводных беспилотника. Он добавил, что к ним присоединились воздушные дроны.
Позднее информацию о взрывах в районе моста опроверг советник главы республики Олег Крючков/ ревога в районе Крымского моста объявляется порой по несколько раз на дню. А громкие звуки, слышимые жителям Керчи, не имели никакого отношения к мосту. Однако при этом он заметил, что власти Крыма не могут контролировать ситуацию в Керченском проливе.
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SHOT: Экипаж атакованного ВСУ танкера находится в безопасности
ТАСС: Cпасатели выдвинулись к предположительно атакованному в Керченском проливе танкеру
Советник главы Крыма Крючков не подтвердил информацию о взрывах в районе Крымского моста
Артем Путинцев