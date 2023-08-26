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Мощный пожар со звуками разрывов в Кемерово

26 августа 2023, 13:22

Фото: iStock/sarawutk

Мощный пожар со звуками разрывов произошел в Кемерово. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что горит склад пиротехники на улице Терешковой. Здание обрушилось, так как не выдержали его конструкции. Сейчас на месте работают экстренные службы.

По предварительной информации, площадь пожара составляет 600 квадратных метров.


Напомним, ранее крупный пожар произошел в подмосковном Нахабино, горит ангар на строительном рынке. Густой дым наблюдают местные жители за несколько километров от места возгорания. По предварительной информации, горит склад с лакокрасочными материалами.

Возгорание удалось локализовать. Площадь пожара составила 750 кв м. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Момент уничтожения летевшего к Москве БПЛА попал на видео
Mash: Момент уничтожения летевшего к Москве БПЛА попал на видео
28 августа 2023, 05:02

Фото: iStock/Naypong

Момент уничтожения силами ПВО беспилотника, летевшего к Москве, попал на видео. Соответствующие кадры публикует Телеграм-канал Mash.
На опубликованных кадрах видна яркая вспышка за жилыми домами в районе Люберец.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

На месте происшествия работают экстренные службы.



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#видео
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В Киеве и четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога
В Киеве и четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога — власти
28 августа 2023, 04:44

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Черниговской и Житомирской области Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на сообщения местных властей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
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В районе Люберец уничтожен беспилотник, летящий к Москве
Собянин: В районе Люберец уничтожен БПЛА, летящий к Москве
28 августа 2023, 04:37

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе Люберец силами ПВО уничтожен БПЛА, летевший по направлению к Москве. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

На месте инцидента работают экстренные службы.

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#беспилотник
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ТСН: В Кривом Роге гремят взрывы
ТСН: В Кривом Роге слышны звуки взрывов, объявлена воздушная тревога
28 августа 2023, 04:31

Фото: iStock/Photoboyko

На Украине в городе Кривой Рог Днепропетровской области слышны взрывы. Об этом сообщает местный телеканал ТСН в Телеграм-канале.
«Кривой Рог: звучат мощные взрывы», — говорится в публикации.

В настоящее время в Днепропетровской области и других регионах Украины объявлена воздушная тревога.

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#воздушная тревога
#украина
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В Брянской области ПВО сбили два БПЛА Украины
Минобороны РФ: В Брянской области ПВО сбили два БПЛА Украины
28 августа 2023, 03:54

Фото: сайт Минобороны РФ

В небе над Брянской областью средствами ПВО сбиты два беспилотника ВС Украины.
Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет Mash.

Подробности произошедшего в настоящее время не приводятся.

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#бпла
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В Гондурасе мэр города Брус-Лагуна задержан за наркоторговлю
28 августа 2023, 02:46

Фото: iStock/HStocks

В Гондурасе силовые структуры провели операцию против наркоторговцев карибского региона. В числе задержанных оказался мэр города Брус-Лагуна Уилмер Вуд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.
«В ходе операцим Nutos прокуратура ликвидировала три преступные организации, занимающиеся торговлей наркотиками, среди задержанных - мэр Брус-Лагуна», — цитирует агентство сообщение генпрокуратуры Гондураса.

По версии следственных органов, за последние пять лет три преступных организации координировали прием минимум 99 самолетов с кокаином из Южной Америки.

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#наркотики
#торговля
#задержание
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В «Домодедово» и «Внуково» задержали более 15 рейсов
В московских аэропортах задержали более 15 рейсов на вылет и прилет
28 августа 2023, 02:34

Фото: iStock/Sitikka

В столичных аэропортах «Домодедово» и «Внуково» задерживают более 15 рейсов на прилет и вылет.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло.

По информации агентства, во «Внуково» задержаны 15 рейсов, еще два задержаны и три отменены в «Домодедово». В «Шереметьево» также задерживаются два рейса.

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#рейсы
#задержки
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В Ленобласти водитель Porshe выехал на тротуар и сбил человека
«Известия»: В Ленобласти водитель Porshe выехал на тротуар и сбил человека
28 августа 2023, 02:27

Фото: iStock/Motortion

В городе Мурино Ленинградской области водитель Porshe, объезжая по тротуару пробку, сбил человека. Инцидент произошел в воскресенье, 27 августа, пишут «Известия».
Уточняется, что автомобиль ярко-салатового цвета выехал на тротуар с шоссе, пытаясь объехать пробку. Один из пешеходов перегородил водителю дорогу и потребовал вернуться на проезжую часть. Однако водитель в ответ нажал на газ и пешеход оказался на капоте авто, после чего упал на газон.

Виновник ДТП покинул место происшествия. О состоянии пострадавшего в настоящее время не сообщается.

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В аэропорту Внуково объявлен план «Ковёр»
Mash: В аэропорту Внуково объявлен план «Ковёр»
28 августа 2023, 02:22

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В московской аэропорту Внуково объявлен план «Ковёр». Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По информации канала, рейсы на вылет и на прилёт временно задержаны.

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