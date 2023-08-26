Мощный пожар со звуками разрывов в Кемерово

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Мощный пожар со звуками разрывов произошел в Кемерово. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что горит склад пиротехники на улице Терешковой. Здание обрушилось, так как не выдержали его конструкции. Сейчас на месте работают экстренные службы.
По предварительной информации, площадь пожара составляет 600 квадратных метров.
Напомним, ранее крупный пожар произошел в подмосковном Нахабино, горит ангар на строительном рынке. Густой дым наблюдают местные жители за несколько километров от места возгорания. По предварительной информации, горит склад с лакокрасочными материалами.
Возгорание удалось локализовать. Площадь пожара составила 750 кв м. По предварительным данным, пострадавших нет.
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По предварительной информации, площадь пожара составляет 600 квадратных метров.
Возгорание удалось локализовать. Площадь пожара составила 750 кв м. По предварительным данным, пострадавших нет.
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Екатерина Коршунова