Мощный взрыв прогремел в порту турецкого города, пострадали люди

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Мощный взрыв прогремел в порту турецкого города Дериндж, взорвался один из бункеров для пшеницы. Об этом сообщает CNN Turk.
По предварительным данным, пострадали четыре человека. Состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь.
Инцидент произошел во время погрузки пшеницы. Что стало причиной взрыва, в настоящее время не известно.
В результате произошедшего, повреждены несколько элеваторов с зерном. Экстренные службы прибыли на место ЧП, обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Инцидент произошел во время погрузки пшеницы. Что стало причиной взрыва, в настоящее время не известно.
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Анастасия Крестьянова