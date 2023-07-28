Мощный взрыв прогремел в Таганроге

Фото: iStock/Leonid Ikan
Местные жители сообщили о взрыве в центре Таганрога, у близлежащих домов выбило окна, сообщает телеграмм-канал SHOT.
Мощный взрыв произошел в Таганроге. Очевидцы сообщают, что в близлежащих домах взрывной волной выбило окна. Власти в настоящее время информацию не прокомментировали.
На место происшествия направлены экстренные службы. Сведений о пострадавших в результате происшествия нет.
Также сообщается, что взрыва было два.
Читайте также:
Человек погиб при взрыве в Доме профсоюзов в Одессе
В Греции на складе боеприпасов начался пожар
В Киеве прогремел мощный взрыв
На место происшествия направлены экстренные службы. Сведений о пострадавших в результате происшествия нет.
Читайте также:
Человек погиб при взрыве в Доме профсоюзов в Одессе
В Греции на складе боеприпасов начался пожар
В Киеве прогремел мощный взрыв
Анастасия Крестьянова