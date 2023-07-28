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Мощный взрыв прогремел в Таганроге

SHOT: В Таганроге местные жители сообщают о сильном взрыве
28 июля 2023, 16:15

Фото: iStock/Leonid Ikan

Местные жители сообщили о взрыве в центре Таганрога, у близлежащих домов выбило окна, сообщает телеграмм-канал SHOT.
Мощный взрыв произошел в Таганроге. Очевидцы сообщают, что в близлежащих домах взрывной волной выбило окна. Власти в настоящее время информацию не прокомментировали.

На место происшествия направлены экстренные службы. Сведений о пострадавших в результате происшествия нет.


Также сообщается, что взрыва было два.

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В результате взрыва в Таганроге пострадали люди
SHOT: При взрыве в Таганроге пострадали три человека
28 июля 2023, 16:29

Фото: iStock/Ivan Murauyou

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 3 человека, у всех осколочные ранения. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, на месте взрыва образовалась воронка 5 на 5 метров. Также сообщается, что под завалам могут находиться люди.

На место происшествия прибыли оперативные службы. 

Уточняется, что инцидент произошел около ресторана "Чехов Сад" в Таганроге. Причина взрыва выясняется. 


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#люди
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В Москве задержали иностранца, изнасиловавшего женщину возле магазина
СК: В Москве задержали уроженца Таджикистана за изнасилование женщины на улице
28 июля 2023, 15:42

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Москве задержали уроженца Таджикистана, который надругался над женщиной на шоссе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет РФ.
По информации ведомства, 25 июля 43-летний подозреваемый напал на незнакомую ему 41-летнюю женщину.  

Все произошло на Открытом шоссе, неподалеку от магазина. Насильник набросился на случайную прохожую и надругался над ней.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование», сейчас решается вопрос об аресте иностранца.

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В столичном районе Бибирево неизвестный в балаклаве с ножом гонялся людьми
28 июля 2023, 15:26

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве в Районе Бибирево неизвестный мужчина в балаклаве, вооружившись ножом, гонялся за жителями одного из многоквартирных домой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, вечером 27 июля мужчина с ножом подошел к компании молодых людей, отдыхавших на детской площадке, и начали угрожать им «всех перерезать». Лицо его было скрыто балаклавой.

Люди смогли убежать и спрятаться в подъезде. Нападавший разбил стекло, но проникнуть внутрь так и не смог. Тогда он просто скрылся в неизвестном направлении. Сейчас мужчину ищут сотрудники полиции. Также выясняется его личность.

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Украинский солдат обстрелял автомобиль на блокпосту и ранил женщину
Украинский военный расстрелял машину на блокпосту за отказ остановиться
28 июля 2023, 15:22

Фото: iStock/Akintevs

В поселке Новониколаевка Запорожской области украинский военнослужащий обстрелял машину на блокпосту, сообщает Страна.ua.
Инцидент произошел 27 июля. Военные сигнализировали водителю об остановке, однако, делать он это отказался, а также проехался по ноге одного из служащих. Тогда один из украинцев открыл по автомобилю огонь.  

Как выяснилось позже, за рулем автомобиля находился украинский военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения. Ранения получила его пассажирка, о степени тяжести травм и нынешнем состоянии женщины ничего не сообщается.  

В отношении военного, который произвел несколько выстрелов в машину, проводится проверка. 

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Бывший боец ЧВК «Вагнер» похитил и избил девятилетнюю девочку

Матрос заявил в полицию на капитана за то, что тот не давал ему вылечить геморрой

Священник устроил ДТП, обматерил полицейских и пригрозил уйти в ислам
#военные
#украина
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Российский матрос написал «геморройное» заявление на своего капитана
Матрос заявил в полицию на капитана за то, что тот не давал ему вылечить геморрой
28 июля 2023, 15:01

Фото: iStock/marchmeena29

Матрос с Дальнего Востока написал заявление в полицию на своего капитана, сообщает канал Mash.
Матрос страдает от геморроя уже давно. На крайнем рейсе в Охотском море ситуация ухудшилась, он подошел к своему капитану и попросил помочь, однако тот только посоветовал ему крепиться.  

Матрос потерпел еще, но вскоре у него открылось кровотечение. Он вновь наведался в каюту к начальнику, отчего тот вспылил, заявив, что сейчас сезон вылова рыбы и экстренную отправку на сушу никто оплачивать матросу не будет.  

Тогда матрос решил взять все в свои руки и отправил в полицию радиограмму, в красках рассказав о своих мучениях.  

По факту происшествия начата служебная проверка.

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#море
#заявление
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Водитель насмерть сбил годовалую девочку во дворе дома
В Хабаровске водитель задавил годовалую девочку во дворе дома
28 июля 2023, 14:37

Фото: iStock/Motortion

В Хабаровске водитель насмерть сбил годовалую девочку, сообщили представители прокуратуры региона в интервью «РИА Новости».
«Годовалая девочка играла возле дома по улице Индустриальной, 9 в Хабаровске. Водитель 25 лет, трогаясь с места на Toyota Prius, не увидел ребенка на придомовой территории и наехал на него. В результате ДТП девочка погибла», - прокомментировала ситуацию представитель региона.  

Она отметила, что мать девочки в этот момент наблюдала за ребенком неподалеку.

О дальнейшей судьбе водителя пока ничего не сообщается.

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#дтп
#водитель
#ребёнок
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Священник устроил ДТП, обматерил полицейских и пригрозил уйти в ислам
В Волгограде священник устроил ДТП, попытался скрыться и обматерил полицейских
28 июля 2023, 14:16

Фото: iStock/Photoboyko

В Волгограде священник устроил ДТП, протаранив несколько автомобилей, сообщает Telegram-канал SHOT.
53-летний клирик Волгоградской и Камышинской епархии сел за руль пьяным и устроил аварию. К счастью, обошлось без жертв, однако, от полицейских священнослужитель попытался убежать.  

Пока клирик извивался в руках правоохранителей, которые успели его схватить, то крыл их отборным русским матом.  

Когда же он все-таки успокоился и сел в полицейскую машину, то обиженно выкрикнул – «Все, ухожу в ислам!».  

Отмечается, что ранее священник уже был судим за публичное оскорбление и причинение телесных повреждений представителю власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

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#священник
#дтп
#мат
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Бывший боец ЧВК «Вагнер» похитил и избил девятилетнюю девочку
В Самарской области бывший боец ЧВК «Вагнер» избил третьеклассницу
28 июля 2023, 13:49

Фото: iStock/BrianAJackson

В Самарской области бывший заключенный, получивший амнистию после службы в ЧВК «Вагнер», похитил и избил соседского ребенка, сообщает Telegram-канал Baza.
В апреле 2023 года 39-летний бывший заключенный, осужденный за убийство и причинение тяжких телесных, завершил свой контракт с ЧВК «Вагнер» и поселился на даче у сестры в Самарской области. Рядом с сестрой мужчина бросил пить, нашел работу и встал на путь исправления.  

В июле сестра уехала отдыхать в Крым, и бывший военный остался один. На участок заглянула девятилетняя соседка, которая дружит с ребенком уехавшей сестры. Мужчина угостил ее мороженым и пригласил в дом. Девочка, не чувствуя угрозы, согласилась.  

Мужчина набросился на третьеклассницу, схватил ее за волосы и начал бить головой об пол. Затем он затащил ее в баню, облил холодной водой и продолжил избивать.  

У девочки диагностировали множественные ушибы, ссадины, кровоизлияния и кровоподтёки, но, к счастью, она осталась жива.

Рецидивиста задержали, объяснить причину своего поступка он не смог. На него возбудили уголовное дело по статье «Похищение», теперь ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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#убийство
#уголовное похищение
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#чвк
#ребёнок
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Человек погиб при взрыве в Доме профсоюзов в Одессе
В Доме профсоюзов в Одессе прогремел мощный взрыв
28 июля 2023, 13:20

Фото: iStock/RamonCast

В одесском доме профсоюзов прогремел взрыв, сообщает областное управление полиции.
Представители ведомства заявили, что при взрыве погиб один человек.  

По предварительной информации, причиной взрыва стало неосторожное обращение с гранатой.

Ранее из-за шторма в Одессе взорвалась морская мина, повреждено несколько рядом стоящих зданий.

«Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина. На размещенных кадрах видно, что повреждены прибрежные здания. Шторм продолжается», - заявили в местном СМИ.  

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