В 59 километрах от Севастополя и в 51 километре от Балаклавы произошло землетрясение магнитудой 4,6
Мощное землетрясение произошло рядом с Севастополем, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
Уточняется, что происшествие произошло в четверг, 22 июня, в 5.42 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков был в 59 километрах от Севастополя и в 51 километре от Балаклавы. Очаг землетрясения магнитудой 4,6, находился на глубине порядка 10 километров.
Местные жители писали в социальных сетях, что ощущали подземные толчки на южном побережье Крыма, в Евпатории и Севастополе.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве до конца этой недели будет комфортная погода, а среднесуточные температуры будут соответствуют нормальным климатическим значениям. Осадки до конца недели не ожидаются, локально возможны кратковременные дожди.
Фото: stockphoto.com / SteveCollender
Уточняется, что происшествие произошло в четверг, 22 июня, в 5.42 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков был в 59 километрах от Севастополя и в 51 километре от Балаклавы. Очаг землетрясения магнитудой 4,6, находился на глубине порядка 10 километров.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве до конца этой недели будет комфортная погода, а среднесуточные температуры будут соответствуют нормальным климатическим значениям. Осадки до конца недели не ожидаются, локально возможны кратковременные дожди.
Фото: stockphoto.com / SteveCollender
Яна Таёжная