Мощность взрыва в Махачкале оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте

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В автосервисе, где начался пожар, находилось около 100 тонн взрывоопасной селитры.
Shot пишет, что склад на территории автосервиса арендовал местный 39-летний бизнесмен Тимур. В арендованном помещении он хранил аммиачную селитру и удобрения на продажу. По предварительной версии, после возгорания во время технических работ селитра сдетонировала. Пламя перекинулось на соседнюю заправку, где взорвались цистерны и машина с газом, припаркованная как раз рядом со складом с селитрой.
Также ситуацию усугубило несоблюдение правил пожарной безопасности на АЗС.
К слову, селитра взорвалась в порту Бейрута в 2020 году. В Бейруте взрыв оценивался в 1500 тонн в тротиловом эквиваленте, что в 50 раз мощнее, чем в Махачкале. Тогда погибло 210 человек.
В Дагестане на данный момент сообщается о 35 погибших и 105 пострадавших.
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Также ситуацию усугубило несоблюдение правил пожарной безопасности на АЗС.
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Мария Фирсова