Мощный пожар разгорелся на лакокрасочном предприятии в Ярославле

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Уточняется, что происшествие произошло рано утром во вторник, 20 июня. О пожаре в здании на проспекте Октября в Ярославле в МЧС сообщили в 05:40 по местному времени.
«Пожару присвоили третий ранг сложности», — говорится в сообщении.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.