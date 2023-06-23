Мощный пожар разгорелся на путях возле железнодорожного вокзала в Курске

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Уточняется, что происшествие произошло днём в пятницу, 23 июня. Возгорание произошло на путях возле железнодорожного вокзала в Курске.
«В данный момент площадь возгорания составляет 100 квадратных метров», — говорится в сообщении
На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших нет. Возгорание удалось локализовать.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Уточняется, что в четверг, 22 июня, в 06:34 по московскому времени произошёл пожар в Ростовской области на складе с посудой и электротехникой по адресу: Аксайский район, посёлок Янтарный, улица Малое Зеленое кольцо, дом 3А. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метро.