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Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метро
Мощный пожар разгорелся на складе с посудой и электротехникой в Ростовской области, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Уточняется, что о возгорании на складе с посудой и электротехникой по адресу: Аксайский район, посёлок Янтарный, улица Малое Зеленое кольцо, дом 3А, стало известно в четверг, 22 июня, в 06:34 по московскому времени. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метро.
В локализации огня задействованы 63 человека и 21 единица техники.
Информации о пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что во вторник, 20 июня, мощный пожар разгорелся на лакокрасочном предприятии в Ярославле. В его локализации были задействованы тридцать шесть человек и пятнадцать единиц техники.
Уточняется, что о возгорании на складе с посудой и электротехникой по адресу: Аксайский район, посёлок Янтарный, улица Малое Зеленое кольцо, дом 3А, стало известно в четверг, 22 июня, в 06:34 по московскому времени. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метро.
Информации о пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что во вторник, 20 июня, мощный пожар разгорелся на лакокрасочном предприятии в Ярославле. В его локализации были задействованы тридцать шесть человек и пятнадцать единиц техники.
Яна Таёжная