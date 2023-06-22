Мощный пожар разгорелся на юге Москвы

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О крупном пожаре в столичном районе Чертаново на улице Подольских Курсантов стало известно днём в четверг, 22 июня. По словам очевидцев, эпицентр возгорания находится на мусоросортировочного комплекса. Сотрудники МЧС сразу везли на местопроисшествия.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в четверг, 22 июня, около 6 часов утра мощный пожар разгорелся на складе с посудой и электротехникой в Ростовской области, по адресу: Аксайский район, посёлок Янтарный, улица Малое Зеленое кольцо, дом 3А. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метро. В локализации огня были задействованы 63 человека и 21 единица техники. Информации о пострадавших не поступало.