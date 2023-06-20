Мощный пожар разгорелся рядом с АЗС в Красносельском районе Москвы

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Уточняется, что о возгорании в центральном административном округе столицы стало известно около 15 часов во вторник, 20 июня.
«Из административного здания в 1-м Новом переулке валит густой чёрный дым», — говорится в сообщении.Информация о площади возгорания и пострадавших уточняется.
Ранее «Радио 1» сообщало, что около пяти часов утра во вторник, 20 июня, на проспекте Октября в Ярославле загорелось лакокрасочное предприятие. В локализации огня были задействованы тридцать шесть человек и пятнадцать единиц техники. Пожарным удалось потушить возгорание. Площадь пожара составила 2500 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.