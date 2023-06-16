Мощный пожар разгорелся рядом с ТЭЦ-22 в Дзержинском

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«По нашей информации, горит автосервис на территории стройрынка на улице Алексеевской», — говорится в сообщении.
Информация о площади пожара уточняется в данный момент уточняется.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мощный пожар произошёл на Новочеркасской ГРЭС днём 14 июня. По предварительным данным, причиной происшествия стало возгорание газа во время технологических работ на станции. Пострадали три человека, их госпитализировали с ожогами разной степени. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.