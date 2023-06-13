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Возгорание произошло на площади 20 квадратных метров в Краснодаре, сейчас оно локализовано
Мощный пожар разгорелся в Краснодаре, передаёт Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, горит нефтебаза около Яблоновского моста.
Как уточняет Telegram-канал Mash, возгорание произошло на площади 20 квадратных метров, сейчас оно локализовано.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения, а в посёлке Келлог Красноярского края двое детей получили ожоги играя на мусорном полигоне.
По предварительным данным, горит нефтебаза около Яблоновского моста.
«Чёрный густой дым виден за несколько километров», — говорится в сообщении.В данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины возгорания уточняются. Информации о погибших и пострадавших нет.
Как уточняет Telegram-канал Mash, возгорание произошло на площади 20 квадратных метров, сейчас оно локализовано.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения, а в посёлке Келлог Красноярского края двое детей получили ожоги играя на мусорном полигоне.
Яна Таёжная