Мощный ураган обрушился на Московскую область

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Из-за ливня в Подмосковье затопило улицы. Особенно сильный дождь с мощными порывами накрыл Коломну, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Кроме того, в Коломне молния ударила в дерево рядом с людьми. Одна женщина получила сильный ожоги и доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести. Между тем, МЧС предупреждает, что с 00.00 субботы, 8 июля, в столичном регионе ожидается сильный ветер до 20 м в секунду, дождь и гроза.
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Элина Позднякова