Мосгорсуд оправдал фигурантов дела о контрабанде 472 кг кокаина

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Мосгорсуд оправдал четырёх из пяти фигурантов уголовного дела о контрабанде из Эквадора 472 кг кокаина, который планировалось реализовать в России. Об этом пишет ТАСС.
«На основании вердикта присяжных заседателей в Московском городском суде был постановлен оправдательный приговор в отношении двух граждан Литвы — Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса, а также двух российских граждан — Георгия и Ивана Радомировых», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян