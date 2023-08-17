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Мосгорсуд оправдал фигурантов дела о контрабанде 472 кг кокаина

Мосгорсуд оправдал четырех фигурантов дела о контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора
17 августа 2023, 00:35

Фото: iStock/AMilkin

Мосгорсуд оправдал четырёх из пяти фигурантов уголовного дела о контрабанде из Эквадора 472 кг кокаина, который планировалось реализовать в России. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что решение было принято присяжными заседателями. Пятым подсудимым является ранее судимый за незаконное пересечение границы Игорис Григас, однако он тоже не отправится в колонию, так как во время следствия и разбирательства отбыл срок в СИЗО.

«На основании вердикта присяжных заседателей в Московском городском суде был постановлен оправдательный приговор в отношении двух граждан Литвы — Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса, а также двух российских граждан — Георгия и Ивана Радомировых», — говорится в публикации.

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Mash: Врезавшийся в дерево Ford Mustang принадлежит баскетболисту и телезвезде Борису Сапрыгину

ФСБ: При попытке прорыва в Брянскую область ликвидированы четверо диверсантов

#суд
#москва
#сизо
#наркотики
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Mash: Врезавшийся в дерево Ford Mustang принадлежит баскетболисту и телезвезде Борису Сапрыгину
17 августа 2023, 00:06

Фото: iStock/Paolo_Cordoni

Врезавшийся в дерево на юго-востоке столицы кабриолет Ford Mustang GT принадлежит разыгрывающему московского баскетбольного клуба «Бизоны» и победителю шоу «Экс на пляже» от телеканала «Пятница» Борису Сапрыгину. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, именно 33-летний мастер спорта по баскетболу Сапрыгин находился за рулём «Мустанга» вместе с 43-летней Анной П., которую увезли в больницу на скорой.

Mash пишет, что раньше Сапрыгин был игроком приморского БК «Спартак», но после перенесённой травмы попал в любительскую лигу.

Напомним, что около девяти часов вечера на Подольской улице, на юго-востоке Москвы, водитель Ford Mustang не справился с управлением и влетел в дерево. При этом, по предварительной информации, он сбежал с места аварии, бросив свою пассажирку, которую госпитализировали с тяжёлыми травмами, но в сознании.

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#дтп
#баскетбол
#москва
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ФСБ: При попытке прорыва в Брянскую область ликвидированы четверо диверсантов
ФСБ: При попытке прорыва в Брянскую область ликвидированы четверо украинских диверсантов
16 августа 2023, 23:30

Фото: iStock/irene_rebrova

В Брянской области ФСБ при содействии подразделений Минобороны РФ пресекла попытку проникновения украинской диверсионной группы на территорию региона. В результате операции четверо диверсантов были ликвидированы, пишет Life.ru.
«В приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены», — цитирует издание сообщение Центра общественных связей спецслужбы.

Уточняется, что у злоумышленников были изъяты дроны с российской символикой и наклейками "Собственность ФСБ России", что говорит о подготовке провокаций и диверсий на территории РФ.

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#фсб
#рф
#диверсия
#украина
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Четыре собаки погибли при пожаре в Питерском приюте
В Петербурге четыре собаки погибли при пожаре в приюте для бездомных животных
16 августа 2023, 22:27

Фото: iStock/sarawutk

В Санкт-Петербурге четыре собаки погибли при пожаре в приюте для бездомных животных «Ильинка», сообщили представители приюта на своей странице ВКонтакте.
«У нас случилась беда. Сгорела кухня, два вольера, частично повреждено здание. Погибли 4 собаки», - прокомментировали ситуацию представители «Ильинки».

Ранее глава Красногвардейского района объявила о сборе необходимых вещей для пострадавших ​животных. На месте происшествия ​работают волонтеры, которые помогают устранить последствия пожара.

В причинах ​возгорания сейчас разбираются правоохранительные ​органы. 

Весной в Одинцовском районе Подмосковья пума погибла из-за поджога ее вольера.

«Ночью 15 марта в Одинцовском городском округе неустановленные лица подожгли хозяйственную постройку на территории частного домовладения, в которой находилась пума. В результате животное погибло», — заявили в прокуратуре. 

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#пожар
#приют
#собаки
#смерть
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Суд в ДНР приговорил к 24 годам колонии азовцев*, обстрелявших жилой квартал
Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии азовцев*, обстрелявших жилой квартал
16 августа 2023, 22:18

Фото: iStock/Prostock-Studio

Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам лишения свободы двоих минометчиков «Азов»*, которые обстреляли жилой квартал Мариуполя, сообщает «РИА Новости».
Украинские боевики Павел Артеменко 1997 года рождения и Антон Романюк 1998 года рождения весной 2022 года обстреляли жилой сектор в Мариуполе.

«Мы получали координаты от командиров и стреляли по ним. Уже после мы узнали, что там была гражданская инфраструктура», - прокомментировал ситуацию Романюк.

Азовцев* даже привозили в тот самый квартал, по которому они открыли огонь. Боевики извинились перед жителями Мариуполя.

Суд приговорил их к 24 годам лишения свободы, а также обязал выплатить пострадавших компенсацию в размере 14 миллионов рублей.

Осужденные признали свою вину.

*Запрещенная на территории РФ террористическая организация. 

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#суд
#днр
#военные
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Застрелившего сослуживца мобилизованного осудили на восемь лет колонии
Суд приговорил мобилизованного к восьми годам лишения свободы за убийство сослуживца
16 августа 2023, 22:06

Фото: iStock/I going to make a greatest artwork as I can, by my head, my hand and by my mind.

Новочеркасский гарнизонный военный суд Ростовской области приговорил к восьми годам колонии мобилизованного, который застрелил своего сослуживца, информация опубликована на официальном сайте суда.
По словам осужденного Ивана Алексеева он, вместе с убитым, выпивал на старый Новый год. Он сделал сослуживцу замечание, потому что тот слишком громко разговаривал. В ответ на это, убитый начал наносить Алексееву удары по лицу, а затем схватился за оружие и наставил на него ствол. Алексеев же успел выхватить свою винтовку, выстрелить в сослуживца, а затем метнул ему в шею кухонный нож.

После этого, чтобы скрыть свою причастность к преступлению, военный оттащил труп к грунтовой дороге и сделал на нем еще несколько надрезов, в том числе на шее.

Алексеев признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Также у мобилизованного есть награды и малолетний ребенок, потому гарнизонный суд смягчил его меру наказания и вынес приговор в 8 лет лишения свободы. 

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#суд
#военные
#убийство
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Ford Mustang влетел в дерево на юго-востоке Москвы
Ford Mustang врезался в дерево на юго-востоке Москвы
16 августа 2023, 21:49

Фото: iStock/Anton Novikov

Жесткая авария с участием Ford Mustang произошла на юго-востоке Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, ДТП произошло сегодня около девяти часов вечера на Подольской улице.

Водитель не справился с управлением и влетел в дерево. При этом, по предварительной информации, водитель сбежал с места аварии, бросив свою пассажирку.

Девушку госпитализировали с травмами различной степени тяжести, но в сознании.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в городе Карасук Новосибирской области неизвестный сбил девочку на пешеходном переходе. Виновника ДТП объявили в розыск, и вскоре выяснили, что автомобиль, участвовавший в аварии принадлежит сотруднику МО МВД России «Карасукский».

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#дтп
#москва
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Задержан главный подозреваемый по делу о взрыве на заправке в Махачкале
В Дагестане задержали главного подозреваемого по делу о взрыве в Махачкале
16 августа 2023, 21:24

Фото: iStock/BrianAJackson

Главного подозреваемого по делу о взрыве в Махачкале Эльдара Насрулаева задержали, сообщает Telegram-канал 112.
Именно Насрулаев, по мнению следствия, разместил подорвавшуюся на складах селитру. 

С места происшествия подозреваемый скрылся, после чего был объявлен в розыск. Сейчас же Насрулаев находится в СИЗО, в ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения.

При этом, по информации 112, у следователей до сих пор нет точной картины, что же на самом деле случилось в Махачкале. По предварительным данным, возгорание возникло в автотехцентре, во время проведения ремонтных работ, а затем огонь перекинулся на соседние здания, после чего раздалось несколько взрывов.

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#дагестан
#азс
#взрыв
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Вернувшийся с СВО мужчина решил ограбить пенсионера и убил его
Baza: В Ставропольском крае вернувшийся с СВО осужденный убил пенсионера при ограблении
16 августа 2023, 21:17

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Ставропольском крае бывший участник СВО ограбил, а затем убил пенсионера, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 22-летний Артём Гречкин находился под административным надзором по уголовному делу о сексуальном насилии. Однако, правоохранители не следили за парнем, так что в октябре 2022 года ему удалось уйти на специальную военную операцию в составе добровольческого батальона «Терек».

Домой Гречкин вернулся в марте, и сразу же взялся за старое – решил ограбить дачу 71-летнего пенсионера. В результате ограбления рецидивист убил пожилого мужчину.

Его арестовали и предъявили обвинения по двум уголовным статьям: «Убийство» и «Разбой».

Однако, этим история не закончилась. Наказать планируют и правоохранителей, которые должны были осуществлять надзор за мужчиной еще до того, как он ушел на СВО. Ответственных за это сейчас разыскивают. 

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#сво
#ограбление
#убийство
#пенсионер
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На видео попал момент, когда машина чуть не сбила четырехлетнего мальчика на пешеходном переходе
В Свердловской области мальчик сбежал из детского сада и чуть не попал под машину
16 августа 2023, 20:48

Фото: iStock/Irina_Geo

На запись видеонаблюдения попал момент, когда автомобиль едва не сбил дошкольника на пешеходном переходе, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Четырехлетний мальчик сбежал из детского сада в городе Первоуральск. Во время дневной прогулки мальчик пролез между железными прутьями забора и убежал от воспитателей. Пока его разыскивали, ребенок направлялся к местному торговому центру.
Мальчик успел уйти от детского сада примерно на километр, когда его остановили местные жители и передали полиции. Правоохранители вернули ребенка воспитателям.

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия. 

Вчера подросток открыл стрельбу в детском саду Уфы. Звук стрельбы в уфимском районе Сипайлово услышали местные жители.Открывший огонь несовершеннолетний заявил, что ему было скучно.

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#детский сад
#ребёнок
#автомобиль
#прокуратура
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