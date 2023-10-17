Мосгорсуд продлил арест Игорю Стрелкову до 18 декабря

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Мосгорсуд признал законным решение о продлении Игорю Стрелкову срока содержания в СИЗО до 18 декабря, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Напомним, последнее слушание по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) проходило 12 сентября в Мещанском суде Москвы. Тогда обвиняемый вновь отказался признать вину.
По словам следователя, расследование характеризуется особой сложностью. Сообщается, что запланирован еще ряд следственный действий.
Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. Правоохранители забрали экс-министра из дома около полудня, в его квартире проходил обыск. Ему выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ («Экстремизм»).
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Евгения Парфентьева