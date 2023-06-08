Мошенник выманил у москвички 2,5 млн рублей в ходе романтичной переписки

Фото: Фотобанк Московской области / Татьяна Коробейник
Москвичка завела роман с мужчиной в социальной сети и перевела ему 2,5 миллиона рублей, после чего он пропал
Мошенник выманил у москвички 2,5 миллиона рублей, передаёт Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Уточняется, что 44-летняя жительница столицы познакомилась в социальной сети с мужчиной по имени Дональд Боланд. На своей странице он демонстрировал шикарную жизнь, выкладывая фейковые фотографии. У пары завязался роман по переписке. Мужчина рассказала своей новой подруге, что он военный моряк из США и периодически занимал у неё разные суммы денег, обещав всё вернуть.
В общей сложности за месяц женщина перевела своему другу 2,5 млн рублей. После этого он пропал, так и не вернув деньги.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают Дональда и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в столичном ТЦ «Авиапарк» 14-летний мальчик сломал позвоночник в игровой комнате.
Уточняется, что 44-летняя жительница столицы познакомилась в социальной сети с мужчиной по имени Дональд Боланд. На своей странице он демонстрировал шикарную жизнь, выкладывая фейковые фотографии. У пары завязался роман по переписке. Мужчина рассказала своей новой подруге, что он военный моряк из США и периодически занимал у неё разные суммы денег, обещав всё вернуть.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают Дональда и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в столичном ТЦ «Авиапарк» 14-летний мальчик сломал позвоночник в игровой комнате.
Яна Таёжная