Мошенники начали использовать новую схему обмана пенсионеров

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Мошенники обвинили пенсионера в «спонсировании» смертельных БАДов и вынудили заплатить компенсацию
SHOT пишет, что в Москве зафиксирован случай нового вида мошенничества.
70-летний москвич хотел улучшить свое здоровье и купил капсулы, содержащие муравьиное дерево. После этого ему позвонил незнакомец и сказал, что таблетки являются крайне опасными и могут привести к летальному исходу.
От пенсионера потребовали перевести деньги в фонд помощи погибшим от этого препарата. Мужчину обвинили в спонсировании производства «смертельного препарата».
Пенсионер пошел на почту и перевёл 4 тысячи рублей на указанный незнакомцем номер. Позже он понял, что стал жертвой аферистов.
Возбуждено уголовное дело.
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70-летний москвич хотел улучшить свое здоровье и купил капсулы, содержащие муравьиное дерево. После этого ему позвонил незнакомец и сказал, что таблетки являются крайне опасными и могут привести к летальному исходу.
Пенсионер пошел на почту и перевёл 4 тысячи рублей на указанный незнакомцем номер. Позже он понял, что стал жертвой аферистов.
Возбуждено уголовное дело.
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Мария Фирсова