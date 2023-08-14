Мошенники начали красть деньги россиян, предлагая обновить социальные карты

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Мошенники используют новую схему обмана клиентов российских банков. Теперь они рассказывают легенду о замене социальных карт.
РБК, ссылаясь на начальника управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрия Ревякина, пишет, что мошенники звонят на стационарные телефоны и представляются работниками соцслужб, а потом убеждают клиентов банков в необходимости обновить социальные карты, которые могут быть едиными или специализированными для студентов, пенсионеров. Также иногда социальная карта совмещена с банковской картой.
Если человек соглашается обновить социальную карту, его просят назвать мобильный номер для получения СМС-кода о готовности новой карты. На деле же этот код предназначается для входа в онлайн-банк. Потом преступники выясняют у клиента номер и код карты, необходимые для доступа к личному банковскому кабинету. Если им это удаётся, они воруют деньги с клиентского счёта.
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Если человек соглашается обновить социальную карту, его просят назвать мобильный номер для получения СМС-кода о готовности новой карты. На деле же этот код предназначается для входа в онлайн-банк. Потом преступники выясняют у клиента номер и код карты, необходимые для доступа к личному банковскому кабинету. Если им это удаётся, они воруют деньги с клиентского счёта.
«Необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону», — отметил Дмитрий Ревякин.Он дал совет внимательно читать входящие сообщения, где всегда указаны детали и цель проводимой операции. Если СМС приходит от банка, нужно перезвонить в банк или уточнить детали в банковском офисе.
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Мария Фирсова