Мошенники похитили в Подмосковье 24 тонны чая более чем на 5 млн рублей

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Полицейские задержали участника мошеннической схемы по хищению индийского чая при перевозке из Новороссийска в подмосковный Подольск. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Во время транспортировки груза перевозчику позвонил неизвестный, который представился его нанимателем, и сказал, что чай нужно доставить в Дзержинский. Там товар перегрузили в другой автомобиль и увезли в Екатеринбург. Полицейским удалось задержать в Одинцовском городском округе мужчину, присутствовавшего во время погрузки товара», – уточнила Петрова ТАСС.Задержанный рассказал, что знакомый предложил ему подзаработать и за 200 тыс рублей проконтролировать погрузку товара из одной машины в другую, а после расплатиться с водителями и грузчиками. Всего злоумышленники похитили 24 тонны товара более чем на 5 млн рублей, отметила Петрова.
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Лора Луганская