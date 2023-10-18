Мошенники стали писать гражданам в мессенджерах под видом начальников организаций

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В Подмосковье мошенники начали обманывать граждан и сотрудников компаний с помощью мессенджеров, маскируясь под руководителей различных организаций. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Сначала злоумышленники создают фейковый аккаунт руководителя организации, используя его фото и персональные данные. Затем с этого аккаунта злоумышленники начинают писать сотрудникам о необходимости выйти на связь с так называемым «куратором» по безопасности.
Подмосковный ГУРБ призвал жителей проявлять бдительность, не реагировать на рассылку подобных сообщений и предупредить о таком виде обмана коллег.
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«После этого человеку поступает телефонный звонок. Собеседник представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает о попытке хищения принадлежащих ему или организации денег. Он просит перевести их на якобы безопасный счет или на помощь участникам СВО, предоставляя реквизиты подконтрольных компаний», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская